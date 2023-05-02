لماذا يجب القلق من تناول أدوية متعددة؟￼

التعدد الدوائي مشكلة صحية كبيرة لم تأخذ القدر الكافي من الاهتمام في الأوساط العلمية، إلا أنها باتت محط تركيز عاملين في المجال الصحي في الفترة الأخيرة.

ويشير مصطلح التعدد الدوائي/ تعديد الأدوية (Polypharmacy)‏ إلى تناول 5 أدوية أو أكثر، وهو ما يمثل خطر كبيرا خاصة على كبار السن.

وحسبما جاء في تقرير لمجلة إيكونوميست عن الموضوع، فقد وجدت دراسة حديثة أجريت في مستشفيات ليفربول البريطانية أن ما يقرب من واحد من بين كل خمسة حالات دخول إلى المستشفى كانت ناتجة عن استجابة سلبية للأدوية.

وتسببت زيادة استخدام الأدوية في أكثر من 150 ألف حالة وفاة مبكرة، و4.5 مليون حالة دخول إلى المستشفيات، في الفترة بين عامي 2020 و 2030، وفق معهد لون الأميركي.

وقال مايكل شتاينمان، أستاذ الطب بجامعة كاليفورنيا: “يشعر الناس أن حياتهم بأكملها تدور حول أدويتهم”، لكن المشكلة أنه كلما زاد عدد الأدوية، زادت فرص تعاطي بعضها بشكل خاطئ.

وتكمن مشكلة أخرى في أن بعض المرضى يتناولون العديد من الأدوية التي تؤثر على نفس المسار البيولوجي، وهو ما قد يؤدي إلى الحصول على جرعات زائدة.

والعديد من الأدوية الشائعة تمنع إعادة امتصاص السيروتونين، وهو ما يمكن أن يسبب الأرق وتشنج الذراعين والساقين، وغالبا ما يتم الخلط بين هذه الأعراض ومرض باركنسون.

وكلما زاد عدد الأدوية التي يتناولها الشخص، زاد احتمال تفاعل بعضها بطرق ضارة.

وتزداد هذه التأثيرات، بين كبار السن، الذين تكون أجسامهم أقل كفاءة في التفاعل مع الأدوية.

والحبوب المنومة، على سبيل المثال، قد تجعل الأشخاص الأصغر عمرا يشعرون بالنعاس قليلا في صباح اليوم التالي، لكنها تسبب “ضباب الدماغ” لدى كبار السن، مما يجعل ممارسة أنشطتهم اليومية مستحيلة.

وتقول إيكونوميست إن مسألة إبعاد الناس عن الأدوية أمر غير مألوف في الأنظمة الصحية الحديثة، التي هي مبنية على فكرة جعل الناس يتعاطون الدواء.

لكن هذا التوجه بدأ يتغير، إذ ظهرت مبادرات جديدة لأطباء وصيادلة تحث الناس على تقليل كميات الأدوية التي يتعاطونها، وفقا لما جاء في موقع الحرة.

وعلى سبيل المثال، نشرت دائرة الصحة الوطنية في إنكلترا خطة لتقليل الإفراط في الوصفات، عام 2021.

وعقد في الدنمارك أول مؤتمر دولي بشأن هذا الموضوع.

وتم إصدار كتيبات إرشادات في كندا لمساعدة المرضى على التخلص من بعض الأدوية الشائعة، وتشرح البدائل المتاحة، مثل استخدام العلاج السلوكي، بدلا من الحبوب المنومة، لمواجهة الأرق.

وتم تطوير أدوات وإرشادات إلكترونية لإلغاء الوصفات الطبية لبعض الأدوية في السنوات الأخيرة. من بينها أداة “Medsafer” التي زادت من نسبة إلغاء وصفات الأدوية لمرضى المستشفيات من 30 إلى 55 في المئة، وفقا لدراسة نشرت هذا العام.