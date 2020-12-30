لماذا يعد الموز خيارا مفيدا لفقدان الوزن؟

عمان- الغد – يعد تناول المزيد من الفاكهة والخضراوات من أفضل الطرق لتحسين الصحة. وفي الواقع، يمكن أن يكون لتناول الموز العديد من الفوائد الصحية، سواء كنت تحاول إنقاص الوزن أو تحسين صحة القلب. بحسب ما نشر موقع “روسيا اليوم”.

ولإنقاص الوزن، من المهم التحدث إلى الطبيب حول وضع خطة آمنة وفعالة لإنقاص الوزن تناسب الاحتياجات الصحية الفردية.

وبالإضافة إلى تناول الطعام بشكل صحيح، يجب أيضا ممارسة المزيد من التمارين والنوم بشكل كاف، على سبيل المثال.

لكن تناول المزيد من الأطعمة الغنية بالألياف مثل الموز يمكن أن يكون بداية جيدة لخطة صحية لفقدان الوزن. إليكم السبب.

حقائق غذائية عن الموز

وفقا لإدارة الغذاء والدواء، تحتوي ثمرة الموز متوسطة الحجم على 110 سعرات حرارية، بينما تحتوي الحصة الواحدة من الفراولة (حوالي ثماني حبات) على 50 سعرة حرارية فقط. وعلى الرغم من هذا الاختلاف في السعرات الحرارية، فإن الموز يقدم مواد كيميائية نباتية ومجموعة من الفيتامينات يمكن أن تجعله إضافة قوية لخطة صحية لفقدان الوزن. ويمكن أن يساعد المحتوى العالي من الألياف في الموز على الشعور بالشبع لفترة أطول.

هل الموز مفيد لخسارة الوزن؟

يقول تشيلسي ترسافيش، مساعد طبيب وزميل في التوعية التغذوية من خلال مؤسسة PA Foundation: “يعد الموز مصدرا رائعا للعديد من العناصر الغذائية الرئيسية مثل الألياف والبوتاسيوم وفيتامين B6 وفيتامين C والمغنيسيوم والمنغنيز”.

وأضاف: “الألياف تجعلنا ممتلئين خلال النهار، ما يؤدي إلى انخفاض إجمالي كمية السعرات الحرارية التي يتناولها معظم الناس”.

والألياف الموجودة في الموز هي جزء أساسي من فائدته لفقدان الوزن. وتمثل الألياف الموجودة في الموز 12 % من القيمة اليومية الموصى بها، ما يساهم بشكل مباشر في إنقاص الوزن. وفي الواقع، قد يقلل تناول نسبة عالية من الألياف من خطر زيادة الوزن بنسبة تصل إلى 30 %.

ويمكن أن يؤدي تناول الفاكهة المتنوع إلى تعريض الشخص الذي يتبع نظاما غذائيا لمجموعة من العناصر الغذائية الأساسية. وبينما من المعروف أن الموز مليء بالبوتاسيوم، يمكن أن تكون الفواكه الأخرى مفيدة أيضا.

وعلى الرغم من أن الكمثرى والتفاح يحتويان على نسبة عالية من الألياف، إلا أن الموز يحتوي على حصة أكبر من الكرز أو الأفوكادو أو العنب.

وبشكل عام، يوصى بتناول فاكهة أو أكثر يوميا كجزء من نظام غذائي صحي. ويعد الموز بالتأكيد اختيارا جيدا لواحدة من تلك الفواكه، ويمكنك الاستمتاع بما يصل إلى موزة متوسطة الحجم يوميا كجزء من خطة صحية لفقدان الوزن.