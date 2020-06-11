لماذا يعد الوقت الحالي “مثاليا” للالتزام بحمية غذائية صحية؟

علاء علي عبد

عمان- متغيرات عديدة يشهدها العالم جراء انتشار وباء كوفيد-19، وهذه المتغيرات طالت الكثير من تفاصيل حياة كل منا. لكن، وعلى الرغم من صعوبة التأقلم مع هذا الكم من المتغيرات، إلا أن هذا الوقت الصعب قد يكون المثالي لاعتناء المرء بصحته.

من الإجراءات المهمة التي يجب على كل منا السعي لها أكثر من أي وقت مضى الحرص على تعزيز قوة الجهاز المناعي لدينا، وذلك سعيا لتوفير أكبر قدر من الحماية لمواجهة انتشار هذا الوباء المستجد. ومن أفضل الإجراءات لهذا الأمر الحرص على تناول طعام صحي ومتوازن.

قد يجادل البعض بأنهم قد لا يطيقون إجراء تغييرات إضافية على حياتهم من خلال اتباع نظام غذائي صحي، لكن الواقع أن الالتزام في الوقت قد يكون الأنسب على الإطلاق، وذلك للأسباب الآتية: