لماذا يعد الوقت الحالي “مثاليا” للالتزام بحمية غذائية صحية؟

علاء علي عبد
عمان- متغيرات عديدة يشهدها العالم جراء انتشار وباء كوفيد-19، وهذه المتغيرات طالت الكثير من تفاصيل حياة كل منا. لكن، وعلى الرغم من صعوبة التأقلم مع هذا الكم من المتغيرات، إلا أن هذا الوقت الصعب قد يكون المثالي لاعتناء المرء بصحته.
من الإجراءات المهمة التي يجب على كل منا السعي لها أكثر من أي وقت مضى الحرص على تعزيز قوة الجهاز المناعي لدينا، وذلك سعيا لتوفير أكبر قدر من الحماية لمواجهة انتشار هذا الوباء المستجد. ومن أفضل الإجراءات لهذا الأمر الحرص على تناول طعام صحي ومتوازن.
قد يجادل البعض بأنهم قد لا يطيقون إجراء تغييرات إضافية على حياتهم من خلال اتباع نظام غذائي صحي، لكن الواقع أن الالتزام في الوقت قد يكون الأنسب على الإطلاق، وذلك للأسباب الآتية:
- اختفاء ضغوطات البحث عن المثالية: حتى مع البدء التدريجي لعودة الحياة لطبيعتها، إلا أن استمرار وجود الوباء وعدم الإعلان عن القضاء عليه يجعل الخروج المرء من منزله يتضمن العديد من التقييدات كضرورة ارتداء القفازات والكمامة والالتزام بالتباعد الاجتماعي، هذه التقييدات جعلت الكثيرين أقل رغبة بالخروج كالسابق، وهذا الأمر يتيح المجال للبدء بالانتظام بحمية غذائية، خصوصا وأن السعي للمثالية الناتجة عن رغبة داخلية بمنافسة الآخرين قد قلت لأدنى مستوياتها وبات التركيز الأكبر على اهتمام المرء بصحته ورفع قدرة جهازه المناعي، وهذا الأمر يتحقق من خلال الالتزام بحمية غذائية صحية تحتوي على جميع المغذيات التي يحتاجها الجسم.
- زيادة السيطرة على الشهية: من أهم النصائح التي تقدم لمن يسعى لخسارة وزنه أن يبعد الأطعمة والمسليات التي يحبها عن متناول يده، لأنه تبين أن وجود كيس من الشيبس مثلا بالقرب من المرء أثناء مشاهدته التلفزيون يزيد شهيته تلقائيا وتقل مقاومته تجاه تناول هذا الشيبس بالرغم من أنه قد لا يكون نوعه المفضل من المسليات. اليوم، وفي ظل وباء كوفيد-19 أصبح الخروج من المنزل أقل من أي وقت مضى، وبالتالي فإن تعرض المرء للأطعمة التي تثير شهيته سيكون أقل، الأمر الذي سيسهل من انتظامه بالنظام الغذائي الصحي.
- زيادة الاهتمام بالنشاط البدني: الجانب المشرق في مسألة تقييد الخروج من المنزل، أنه على الأغلب سيجعل المرء أكثر رغبة في ممارسة النشاط البدني، الأمر الذي سيجعله يبحث عن حلول لهذا الغرض كالمشي حول بناية سكنه أو المشي في شارع الحي الذي يسكن به، فهذا الأمر من شأنه أن يساعده على أن يجمع بين التغذية الصحية وممارسة شيء من التمارين الرياضية.