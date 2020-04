لماذا يعيش الكثير من أصدقائي المسنين في حالة إنكار للموت؟

لوري غراهام* – (ذا سبيكتيتور) 13/4/2020

ترجمة: علاء الدين أبو زينة

إليكم فكرة مبهجة: كلنا سنموت. بعض أصدقائي أعمارهم تقل أعمارهم عن 70 عاماً، لكنّ معظمهم، الآن وقد أحصيتهم، ليسوا كذلك. لقد حصلنا على حصتنا الإنجيلية من الثلاث عشرينات، وعشر، ثم بعض السنوات فوقها. ولذلك، تخيلوا دهشتي عندما أكتشف كيف أن العديد من جماعتي المسنين غير مستعدين للموت. “الوصية الأخيرة” و”العهد” لم تُوقّع بعد، ودُرج الجوارب غير مرتب، والطموحات غير المتحققة متراكمة بطريقة مؤسفة، وبصراحة، الذعر أيضاً.

لا يعني هذا التقليل فظائع الموت بفيروس كورونا. إنه، بكل المقاييس، صراع -حرفياً- حتى النفس الأخير. ولكن، حتى في الأوقات الأكثر صحة، يغلبُ أن تكون أيام نهايتنا مصحوبة بالبؤس والإهانات. ويُمنح عدد قليل جداً منا هبة النوم بسلام وإلى الأبد على كرسي بذراعين بعد غداء جيد مع أحبائنا.

عاجلاً أم آجلاً سوف ينالُ منا شيء؛ بعد مليار نبضة، هل من المستغرب أن يتوقف القلب تماماً؟ حتى محرك “تويوتا” لا يدوم إلى الأبد.

قد تتوقّع من أولئك الذين أصبحوا في أعلى التل أن يكونوا فلسفيين بشأن فرصنا في الوباء الحالي؛ أن يكون موقفنا شيئاً من قبيل: “لقد رأيت أحفادي يأتون إلى العالم وقضيت وقتاً رائعاً بشكل عام، لذلك إذا كان هذا يحمل اسمي معه، فليكن”. ولكن كلا. العديد من المسنين المعروفين لي يعتبرون هذا التهديد الأخير لاستمرار وجودهم وقاحة.

إنهم من الذين يقولون “إذا مت”، وليس “عندما أموت”. ولأنهم متشبثون بفكرة خلودهم، فإنهم يتركون ما كان يجب أن ينجزوه غير منجز: لقد أصلحوا الأسوار واستمتعوا بكل يوم باعتبارة مكافأة وليس استحقاقًا. لكم مواجهة أوهام صديق شأن حرِج!

على حد علمي، لم يكن أي من معارفي أحمقَ بما يكفي ليدفع من أجل حفظ أجسادهم بعد الموت بالتجميد. أعتقد أنني أعرف هذا القدر. أتخيل أنه نوع من الأشياء التي يصبح الناس إنجيليين إزاءه، مثل “شقق المشاركة الزمنية” أو “مخططات البيع الهرمي”. (1) ولذلك، مع استبعاد خطة المبردات المدفوعة بالكامل، لماذا الكثير من الأشخاص فوق السبعينات غاضبون من احتمال الموت؟ ليس الأمر كما لو أننا سنموت صغاراً بشكل مأساوي. لقد انتهت صلاحية هذا الاحتمال منذ بعض الوقت.

مؤكد أنه ما يزال لدينا مساهمة نقدمها للمجتمع. قد تكون لدينا مهارات عملية لتمريرها، أشياء مثل قراءة الخرائط أو حساب إكرامية مقبولة لتركها للنادل في مطعم في نيويورك. ولكن، إذا كنا سنفعل هذه الأشياء، فعلينا أن نتحرك حقاً لأننا لا نعرف متى تأتي الساعة.

وقد تكون لدينا أيضاً قيمة ترفيهية، لكن العالم سيتدبر أمره بشكل جيد تماماً من دون ذكرياتنا أو تمثيلياتنا الصغيرة. إنها طبق جانبي، مرحب به إذا قُدم، ولكنه ليس ضرورياً. من الأفضل أن نفهم ذلك.

كنت أتساءل عما إذا كان هذا شيئاً يخص أبناء جيل ما بعد الحرب؛ عدم القدرة هذا على تخيل عالم من دوننا. غنت فرقة “ذا هو” The Who، “آمل أن أموت قبل أن أشيخ” ولكن معظمهم لم يفعلوا. على النقيض من آبائنا، عشنا حياتنا بشكل أساسي في أوقات السلم والازدهار وكنا أحراراً في فعلِ أشيائنا. سوى أن الموت لا يبدو أنه من أشيائنا.

أستطيع أن أفهم أن تكون لجيل أحفادي مشكلة مع الموت. إنهم لا يرون أبداً الموتى مستلقين في كفن على طاولة المطبخ. وهم يلعبون أيضاً ألعاب الكمبيوتر التي يقفز فيها الأشخاص ناهضين، جيدين كأنهم جديدين، مهما تناثرت أجزاؤهم من بندقية الأشعة. وأعتقد أن الأمر يتطلب موت “هامستر” مدلل لجلب الحقيقة القاتمة إلى المنزل.

التأهب للموت يتعلق بالجوانب العملية بقدر ما يتعلق بالنفسية. من المدهش معرفة أن نصف الأشخاص في المملكة المتحدة يموتون من دون أن يكتبوا وصية، مما يعني أن الإرث الأول الذي يتلقاه أحباؤهم هو الفوضى غير المقدسة للأعمال الورقية والمعاملات. وأنا أعرف، لأن والدي وزوجي الأول ماتا من دون ترك وصية.

هل يماطل الناس لأنهم يعتبرون الموت إضافة اختيارية، مثل إضافة موقع إلى حزمة رحلة سياحية في عطلة؟ هل يعتقدون أنه ليس لديهم شيء ليتركوه خلفهم؟ لكن كل شخص لديه شيء ليتركه، حتى لو كان فقط مجموعته من قطع الكرتون الملونة التي توضع تحت كؤوس البيرة. أم أنهم يخشون من أن كتابة الوصية تجعل رحيلهم وشيكاً أكثر؟ كما يمكن لأي شخص كتب وصية أو تعليمات نهاية الحياة أن يقول، إنك عندما تفعل ذلك يصبح شعورك أفضل، وليس أسوأ.

قسَم الوباء أصدقائي المسنين إلى معسكرين متمايزين. هناك أولئك الذين ينكمشون في مخابئهم، ويصرخون على أي شخص يلمس مقبض الباب ويتفقدون تحديثات أعداد قتلى الوباء المتدحرجة كل نصف ساعة؛ وهناك أولئك الذين يأملون في الأفضل، ولكنهم مستعدون تمامًا للأسوأ. وليست هناك جوائز عن تخمين من يستمتع أكثر.

في الثمانينيات، كانت هناك مسرحية موسيقية اسمها “الشهرة”، والتي غنى فيها شخص ما، “هيه، سوف أعيش إلى الأبد”. كلا، آسفة يا عزيزي. لست كذلك.

*صحفية، وكاتبة سيناريو وروائية (من مواليد 1947 في ليستر، إنجلترا). تعيش في مقاطعة دبلن، أيرلندا.

*نشر هذا المقال تحت عنوان: Why are so many of my elderly friends in denial about death?

هوامش المترجم:

(1) المشاركة بالوقت (تسمى أحيانا ملكية العطلات) هي عقار له شكل مقسَّم من الملكية أو حقوق الاستخدام. عادة ما تكون هذه العقارات وحدات سكنية مشتركة، حيث تمتلك أطراف متعددة حقوق استخدام العقار، ويخصص لكل مالك وقت للإقامة فيه لفترة زمنية محددة.

*التسويق الهرمي أو مشروع الاحتيال الهرمي: هو نموذج عمل غير مستقر هدفه جمع المال من أكبر عدد من المشتركين، بينما يكون المستفيد الأكبر هو المتواجد في رأس الهرم. يبدأ بشخص أو شركة في أعلى الهرم يتلخص عملها في إقناع الشخص بالإشتراك أو المساهمة بمبلغ مالي مع الوعد بإعطائه خدمات أو ربحاً رمزياً إذا استطاع إقناع آخرين بالاشتراك بعده، بحيث كلما زادت طبقات المشتركين حصل الأول على عوائد أكثر.