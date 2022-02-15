لماذا يغيب الاهتمام الإعلامي والحقوقي عن قضية الأسيرة الفلسطينية جعابيص؟

غادة الشيخ- هل هو قلة حظ؟ أم تقصير إعلامي؟ هل هو التوقيت وعدم تناغمه مع أزمة الأحداث؟ أم ربما قد تكون مزاجية في العمل الحقوقي؟ هي أسئلة وغيرها أكثر لم تطرح، تحاول البحث عن سبب واحد فقط يبرر خفوت الصوت الذي يطالب بإنقاذ الأسيرة الفلسطينية إسراء جعابيص، من خطر تآكل جسدها وهي تنظر إليه خلف قضبان الاعتقال.

فشلت مواقع التواصل الاجتماعي وكاميرات المصورين ومايكروفونات الصحافيين وحتى بيانات الحقوقيين في إحياء قضية الأسيرة جعابيص التي تتحلى بخصائص تختلف عن أغلب قضايا الأسرى والأسيرات في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي، فهي وعلاوة على قسوة الأسر وظروفه تعاني من آثار احتراق غطت أكثر من 50% من جسدها أدت إلى تشوهات في وجهها ومناطق أخرى في جسمها فضلاً عن فقدانها ثمانية أصابع، ذلك الاحتراق الذي حدث نتيجة احتراق سيارتها قبل فترة قليلة من اعتقالها.

ومن المعروف أن من سياسات مصلحة سجون سلطات الاحتلال التعمد في عدم تقديم الرعاية الطبية اللازمة للأسرى في معتقلاتهم، وهو الانتهاك الذي حازت الأسيرة جعابيص على جزء وفير منه، فهي لم تتلق الرعاية الطبية المستعلجة بسبب الاحتراق الذي التهم جسدها، ناهيك عن ظروف الزنازنة التي تتواجد فيها مع أسيرات أخريات والتي تفتقر لأبسط المعايير الإنسانية وتنهش الرطوبة جدرانها الأمر الذي عرقل الحالة الصحية لجعابيص.

“فش أصابع” هكذا ردت الأسيرة إسراء جعابيص على واحدة من الصحافيات الفلسطينيات في إحدى جلسات محكامتها، قالت ذلك عندما سألتها الصحافية بعد أن ظهر واضحاً تشوه وجه جعابيص دون الحاجة إلى إثبات حيث سألتها ما إذا كانت يداها قد تضررتا من إثر الحروق، لترد عليها إسراء بعد أن رفعت يديها: “فش أصابع”.

وعودة إلى “كمشة” الأسئلة التي طرحت سابقاً بحثاُ عن سبب واحد قد “يبرر” غياب بروز قضية الأسيرة جعابيص على السطح وتوليها الاهتمام الذي يستحق حماية لحياتها وانتصاراً لحقها الذي يوجب الاهتمام الإعلامي والحقوقي وحتى الافتراضي بها، تقبع إسراء جعابيص داخل زنزاتها اليوم وربما تحوم في رأسها أسئلة أكثر عن سبب حصولها على “حظ” الاهتمام بها، وبالتأكيد تبعات تلك الأسئلة كلها تتجه إلى استنتاج واحد شعورها بأنها إنسانة مظلومة، ومظلومة جداً.

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