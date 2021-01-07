لمتبعي الحميات.. حان الوقت لاتخاذ قرارات صحية

عمان- إذا كنت من متبعي الحمية اليائسين، فإني أتعاطف معك. تأكد أنك لست وحدك في هذه الرحلة الطويلة والمؤلمة التي تكسب فيها تارة وتخسر تارة أخرى.

في حالتنا، نحن لا نكسب أو نخسر الأحباء، بل الوزن! حيث إننا لا نكاد نخسر القليل منه إلا ونعود لنكتسبه مرة أخرى. فهذه هي قصة حياة متبعي الحميات التي تتسم بالتخبط والتقلب.

قرارات صحية

عندما أقول تقلب فأنا لا أشير إلى تقليب فطيرة البان كيك في المقلاة في يوم عطلتنا! بل أنا أشير إلى التخبط والتقلب الذي يحصل عند اتخاذ قرارات صحية نعود بعدها لاتخاذ قرارات كارثية. هذه هي الحقيقة التي نعيشها، فالمعارك التي نخوضها مستمرة مدى الحياة ونحن لا نخوضها وحدنا.

في بعض الحالات، قد تكون معركتنا مع الوزن نعمة؛ وخاصة عندما لا تكون لدينا المسؤولية لتحضير الطعام لغيرنا، لاسيما وأنها ستريحنا من مسؤولية تحضير الطعام لأولئك الأشخاص الذين لا يخوضون المعركة ذاتها، ما يعني أنه يمكننا التخلص من جميع الأطعمة التي قد تفقدنا السيطرة على وزننا.

لكن، كيف سنمنع أنفسنا من تناول المزيد من الطعام أو من تناوله في وقت متأخر من الليل عندما نكون مسؤولين عن تحضير الطعام لأطفالنا ويافعينا الذين يشعرون بالجوع كل فترة بسيطة خلال فترة نموهم؟ ماذا نفعل عندما يكون أزواجنا غير ملتزمين مثلنا وغير مستعدين للبدء في هذا الالتزام؟ هل هذا يعني أن علينا انتظارهم قبل البدء بأي تغيير؟ أم هل علينا أن نستسلم ونترك وزننا يزيد؟ أحيانًا يكون العكس صحيحًا، فيكون أزواجنا هم المستعدون للالتزام بأسلوب حياة صحي بينما نحن لا نكون كذلك.

هل أنتم مستعدون؟

بغض النظر عن وضعنا الحالي، دعونا ننتبه لكل مفترقات الطرق التي نمر بها وكل القرارات التي علينا اتخاذها؛ حيث إننا نمتلك قوة وقدرة أكثر مما نتوقع. تتمثل هذه القوة بقدرتنا على الاختيار. فمنذ اللحظة التي نستيقظ بها من النوم وصولًا إلى اللحظة التي نخلد للنوم، نقوم بمئات الخيارات يوميًا من دون الانتباه لذلك. لنتذكر أننا نغدو أقوى بعد كل خيار جيد نقوم به، ما يسهل علينا اتخاذ خيار مقبل أفضل. في النهاية، تصبح هذه الخيارات عادات صحية، وهي ليست سوى مجموعة من الخيارات الجيدة المتتالية.

أقدم هنا بعض الأمثلة على خيارات جيدة ترسخ التزامنا بغض النظر عما نقوم به في رحلتنا مع تحدي الوزن لتحقيق حياة صحية أفضل:

التأني والتوقف عند الحاجة: الخيارات الجيدة تبدأ عند الوصول إلى مفترق طرق، فعند الوصول إلى مفترق طرق ما الإجراء الآمن؟ الجواب هو التوقف طبعًا! ونعني بذلك التوقف والتفكير مليًا في الخيار الذي سنتخذه. عند اتخاذ قرار جيد فإننا نتنجنب أي كوارث قد تحصل معنا في طريقنا لتحقيق حياة صحية! فالأمر يشبه قيادة المركبات تمامًا، لو تشتت انتباهنا أثناء القيادة، نتعرض لحادث. لذلك علينا أن نبطئ المسير ونغدو أكثر حذرًا لئلا نتناول الطعام أثناء تشتتنا، وأن نعي ما يحيط بنا في هذا الطريق الطويل!

القيام بالفحوصات الدورية: ألسنا نخضع مركباتنا للفحص الدوري؟ فنحن نفحص الزيت والفرامل والمحرك لنتأكد من عملها بشكل جيد، لذلك دعونا نتخذ قرارًا في فحص أجسامنا بشكل دوري لنتأكد أنها تحصل على كل ما تحتاجه من الغذاء وعدم افتقادها لبعض الفيتامينات. يُعلمنا الطبيب عن الفحوصات المخبرية التي يتوجب علينا القيام بها للتأكد من أن محرك جسمنا يعمل بأقصى قوته. بدءًا من فحوصات الغدة الدرقية وصولًا إلى فحوصات الكولسترول وحمض اليوريك، إضافة إلى ضغط الدم، من الضروري أن نعرف نتائج هذه الفحوصات وما النتائج المثالية التي يجب أن نعمل للحصول عليها. فهذه الأرقام والنتائج تعد أهم من الرقم الذي يظهر على الميزان!

قلب نظام وجبات طعامنا!: في حال كنا نطبخ الوجبات الدسمة في وقت متأخر من اليوم، فيمكننا تغيير هذا الأمر وتناول هذه الوجبات في بداية النهار وتناول الوجبات الخفيفة والصغيرة آخر النهار. تذكروا، علينا تناول الفطور كالملوك والغداء كالأمراء والعشاء كالفقراء. قد تكون هذه مقولة قديمة لكنها صحيحة!

إضافة الخضار لطعامنا: يمكننا إضافة الخضار لأطباقنا مع الأرز أو الباستا. بهذه الطريقة، نكون قد تناولنا نصف كمية الأرز أو الباستا وضعف كمية الخضار. في النهاية، قد يبدأ أفراد أسرتنا في اتباع الشيء ذاته عندما يلاحظون طاقتنا المفعمة!

تناول الحبوب الكاملة: تتميز الحبوب الكاملة بطعم لذيذ وتعزز شعورنا وشعور أسرتنا بالشبع من خلال الألياف التي تحتويها. لا يتعلق تناولها بتخفيض الوزن فقط، بل لأن الجميع يحتاجون إلى تناول أطعمة غنية بالعناصر الغذائية.

الآن، دعونا نفكر بخمس طرق أخرى تساعدنا على تغيير خياراتنا وقلبها لصنع التغيير هذ الشهر. دعونا نقدر ونشجع أنفسنا، فنحن نستحق ذلك! دعونا أيضًا نشجع الأشخاص الذين يخوضون هذه المعركة عند قيامهم بخيارات جيدة في كل مفترق طرق نلتقي معهم به.

سونيا سلفيتي

مجلة “نكهات عائلية”