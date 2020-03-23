لمجابهة “كورونا”.. 3.6 مليون دينار تبرعات عبر “اي فواتيركم”

إبراهيم المبيضين

عمان – قال المدير التنفيذي والمؤسس لشركة “مدفوعاتكم” – المنفذة لخدمة وتطبيق “اي فواتيركم” لعرض وتحصيل الفواتير الكترونيا” – ناصر صالح بان اجمالي قيمة التبرعات التي تبرع بها افراد ومؤسسات عبر التطبيق لدعم جهود وزارة الصحة في مجابهة “الكورونا” بلغت حتى صباح يوم أمس الاثنين 3.6 مليون دينار منها 3 ملايين دينار تبرع بها أحد البنوك عبر النظام الإلكتروني.

وأكد صالح في تصريحات صحفية لـ”الغد” بان هناك اقبالا كبيرا وتزايدا في قيمة التبرعات وعدد المتبرعين عبر خدمة وتطبيق “اي فواتيركم” منذ اتاحته امكانية التبرع لصالح وزارة الصحة قبل 5 ايام أيام.

واوضح صالح بان عدد المتبرعين عبر “اي فواتيركم” لصالح وزارة الصحة ولدعم جهودها في مجابهة ” الكورونا” بلغ خلال فترة الايام الخمسة الماضية حوالي 12571 متبرعا من افراد ومؤسسات تبرعوا بحوالي 3.6 مليون دينار.

وتوقع زيادة عدد المتبرعين وقيمة التبرعات خلال الايام المقبلة عبر ” اي فواتيركم” مع سهولة استخدام هذه الميزة التي اتاحتها الشركة في اطار جهودها للمساهمة في مجابهة المرض الذي يشهد انتشارا كبيرا في جميع دول العالم لا سيما في أوروبا.

وبين ان ميزة وخدمة التبرع لصالح وزارة الصحة عبر “اي فواتيركم” هي مفتوحة للافراد والمؤسسات وبأي قيمة كانت من دينار إلى أي مبلغ يقدر عليه المتبرع، لافتا إلى أن الخدمة متاحة للتبرع امام الأردنيين من داخل وخارج المملكة.

وأشار إلى أن طريقة التبرع تكون بالدخول إلى تطبيق اي فواتيركم أو موقع اي فواتيركم واختيار القطاع الحكومي ومن ثم وزارة الصحة ومن ثم التبرع لمجابهة كورونا، حيث يمكن الدفع من الحساب البنكي الخاص بالمتبرع أو البطاقة.

وأشار ايضا إلى انه تمت إضافة الخدمة أيضاً من داخل تطبيقات ومواقع البنوك الإلكترونية.