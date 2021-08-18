لمرضى السكري.. 5 أصناف غذائية “مهمة للغاية”

عمان-الغد- يعرض كثيرون من مرضى السكري عن تناول الكربوهيدارت في نظامهم الغذائي، باعتبار أنه لا يساعدهم في محاربة المرض، لكن ذلك قد يترك آثارا سلبية. بحسب ما نشر موقع “سكاي نيوز عربية”

ويمكن لمريض السكري تضمين بعض الأصناف المفيدة من الكربوهيدرات في النظام الغذائي عوضا عن تجبنها تماما، إذ سيكون ذلك مفيدا في التحكم بمستويات السكر بالدم.

وقد ترتفع نسبة السكر في الدم لدى مرضى السكري، في حال تخلف المرضى عن تلقي إحدى جرعات علاج السكري أو في حال تناولوا كميات مفرطة من الأطعمة، خاصة تلك التي تحتوي على السكر.

ويعد ارتفاع مستوى السكر في الدم لدى مرضى السكري مؤشرا خطيرا، قد يؤدي إلى تداعيات كبيرة مثل الغيبوبة.

ولتلافي ذلك، يمكن الاعتماد على 5 أصناف من أغذية تتضمن الكربوهيدرات، وهي:

الحبوب: عادة ما يتجنب مرضى السكري عندما يرتفع مستوى السكر في الدم، عددا من الأطعمة مثل المعكرونة والأرز والخبز، لكن تبين أنه في وسع هؤلاء المرضى الاعتماد على الحبوب مثل الأرز البني الغني بالكربوهيدرات الصحية والبروتينات وغيرها.

الشوفان: خيار جيد في وجبة الفطور، كما أنه غني بالألياف التي تحافظ على صحة الأمعاء.

البقوليات: معروف أنها غنية بالبروتينات، التي تساعد في التحكم في مستوى ضغط الدم، وتحتوي على البوتاسيوم والألياف وعناصر غذائية أخرى.

الفواكه: تعد مصدرا جيدا للكربوهيدرات الصحية والسكر الطبيعي، علاوة على أنها غنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية الأخرى. يمكن لمرضى السكري تناول فواكه مثل التفاح والعنب والموز، في حين يجب تقليل استهلاك الفواكه الغارقة في السكر مثل المانغو والتين.

البطاطا الحلوة: غنية بالألياف التي تساعد في السيطرة على نسبة السكر في الدم.