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لمسات أخيرة في “عمان الأهلية” لاعتماد ابتكار دواء ضد كورونا وتصنيع جهاز تنفس للمرضى

منذ 15 دقيقة

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تمكنت جامعة عمان الاهلية عبر التعاون المشترك بين كليتي الصيدلة والهندسة و مركز البحوث الدوائية و التشخصية من الانتهاء من مشروعين بحثيين في مختبرات الجامعة احدهما اكتشاف دواء لعلاج مرض” فايروس كورونا” والثاني تصميم جهاز تنفسي اصطناعي لمرضى” الكورونا ” المحجورين صحيا .
حيث عقد يوم 31-3- 2020 اجتماع للبحث العلمي بإشراف رئيس الجامعة الاستاذ الدكتور ساري حمدان وبرئاسة الاستاذ الدكتور بسام محاسنة عميد كلية الهندسة ومشاركة الأستاذ الدكتور محمد الطناني عميد كلية الصيدلة و الأستاذ الدكتور خالد الكعابنة عميد البحث العلمي وأعضاء الهيئة التدريسية في قسم الهندسة الطبية وقد تم في هذا الاجتماع بحث الأمور التالية :
اولا : البحث في الدواء المضاد ” لفايروس كورونا ” والذي تم انتاجه في كلية الصيدلة تحت مسمى : MELT 2015 as Potential Covid-19 Treatment والذي تأمل الكلية أن يكون دواءً شافياً من هذا المرض وهو دواء معتمد من هئية الدواء والاغذية الامريكية FDA واستخدامه سيعتمد على نتائج المزيد من الاختبارات السريرية.
ثانيا : تم البحث في تصميم جهاز تنفس اصطناعي يساعد مرضى ” فايروس كورونا ” المحجورين صحيا والذي تصل تكلفته الكلية فقط حوالي 100 دينار أردني، وقد قامت كلية الهندسة بعمل التصاميم اللازمة والآن هي طور التنفيذ في الأيام القليلة القادمة .
هذا وقد وجه الاستاذ الدكتورحمدان رئيس الجامعة بالإسراع في صناعة هذا الجهاز الخاص بالتنفس الاصطناعي لمرضى الكورونا .
كما وجه لأسس التواصل مع الجهات المعنية في الأردن من أجل استخدام الدواء الذي تم إنتاجه في كلية الصيدلة.

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