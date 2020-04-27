لمصابي الأمراض المزمنة.. نصائح تساعد على مواجهة “كورونا”

ليما علي عبد

عمان – يواجه مصابو الأمراض المزمنة تحديات جديدة منذ بدء أزمة فيروس كورونا المستجد، مما أفضى لنشوء خليط من المشاعر لديهم، منها القلق حول كيفية تجنب الإصابة بهذا الفيروس والخوف مما سيحدث في حالة الإصابة به.

هذا ما أوضحه موقع “www.healthline.com” الذي أضاف أنه مع الحرص على قضاء هذه الأزمة عبر الالتزام بجميع التدابير الوقائية اللازمة، فمن الضروري أيضا الاهتمام بالصحة النفسية بالإضافة إلى الصحة العضوية. وللوصول إلى ذلك، ينصح بما يلي: