لمصابي الأمراض المزمنة.. نصائح تساعد على مواجهة “كورونا”

ليما علي عبد
عمان – يواجه مصابو الأمراض المزمنة تحديات جديدة منذ بدء أزمة فيروس كورونا المستجد، مما أفضى لنشوء خليط من المشاعر لديهم، منها القلق حول كيفية تجنب الإصابة بهذا الفيروس والخوف مما سيحدث في حالة الإصابة به.
هذا ما أوضحه موقع “www.healthline.com” الذي أضاف أنه مع الحرص على قضاء هذه الأزمة عبر الالتزام بجميع التدابير الوقائية اللازمة، فمن الضروري أيضا الاهتمام بالصحة النفسية بالإضافة إلى الصحة العضوية. وللوصول إلى ذلك، ينصح بما يلي:
- لا تردد في التواصل مع طبيبك: إن كان لديك أي أسئلة حول ما عليك أخذه من احتياطات وقائية أو حول كيفية الاستعداد إن استمر الحجر المنزلي طويلا أو حول أي شيء آخر يتعلق بصحتك، فلا تتردد بالتواصل مع طبيبك. فهو سيجيبك عن أسئلتك ويعطيك النصائح المناسبة، خصوصا إن كنت تستخدم أدوية معينة.
كما ينصحك بإضافة مكملات معينة عليها أو إيقاف استخدام بعضها مؤقتا إن كانت تؤثر سلبا على قوة جهازك المناعي. واحرص على عدم اتخاذ أي قرار متعلق بصحتك أو أدويتك من دون الرجوع إلى الطبيب.
- تقبل ما تشعر به: يشعر بعض الأشخاص بخوف وقلق عميقين تجاه هذه الأزمة، بينما مشاعر آخرين مصابة بالخدر. كما أن هناك من تتبدل مشاعرهم بين الحالتين من وقت لآخر. لذلك، فكن على علم بأن كل هذا متوقع الحدوث، فلا تكن قاسيا على نفسك وتقبل ما تشعر به أيا كان.
- تواصل مع طبيب أو معالج نفسي: يساعدك العلاج النفسي على فهم ما يحدث حولك وداخلك. فتواصلك مع طبيب أو معالج نفسي حول ما يثقل مشاعرك يساعدك على إيجاد أساليب للتخلص من هذه المشاعر أو التأقلم معها على أقل تقدير. كما أن وجود شخص مهتم بصحتك النفسية يمنحك شعورا بالاطمئنان والراحة.
- حرك جسدك: تعد ممارسة الحركة الجسدية عنصرا مهما للصحة للجميع عامة ولمصابي الأمراض المزمنة خاصة. وفي هذه الحقبة تحديدا، تزيد أهمية الحركة الجسدية للصحتين النفسية والعضوية معا. لذلك، فاحرص على ممارسة التمارين الرياضية التي تناسب حالتك الصحية مع تخصيص وقت يومي محدد لذلك والالتزام به. وتذكر دائما أن بإمكانك ممارسة التمارين الرياضية في أي مكان، وليس بالضرورة أن تمارسها في النوادي الرياضية أو في أي مكان محدد.
- لا تكثر من الاستماع للأخبار: بما أن معظم الأخبار حاليا تتمحور حول فيروس كورونا المستجد، فذلك يجعلك تحت ضغط نفسي، مما يزيد مما لديك من أعراض ناجمة عن مرضك المزمن. لذلك، فاقتطع وقتا قصيرا يوميا لمشاهدة هذه الأخبار ولا تزد عليه إطلاقا. وإن كنت تتابع حسابات معينة مختصة بنشر هذه الأخبار في وسائل التواصل الاجتماعي بشكل متواصل، فذكر نفسك بأنه بإمكانك إيقاف متابعة هذه الحسابات. بالإضافة إلى ذلك، احرص أيضا على تجنب الأمور الأخرى التي تسبب لك الضغط النفسي، منها الإكثار من شرب المنبهات والخوض في الخلافات في الآخرين، فذلك يؤثر سلبا على ما لديك من أعراض.