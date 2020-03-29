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الحكومة تطلق مسابقة “موهبتي – من بيتي” وجوائز تصل لألف دينار أسبوعياً

منذ ساعة واحدة

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عمان- الغد- أعلن وزير الثقافة الدكتور باسم الطويسي إطلاق مسابقة “موهبتي – من بيتي” التي تهدف إلى ملء أوقات الفراغ خلال فترة حظر التجوّل، واكتشاف المواهب وتحفيزها.

وقال إن إطلاق مسابقة ثقافية كبرى تهدف إلى الاستثمار الأمثل للوجود في المنازل، وهي تشمل 5 مجالات أساسية النصوص الأدبية والقصة والشعر والفنون والرسم والتصميم والكاركاتير، والفيلم والموسيقى والعزف والتمثيل..

وأشار إلى أن هنالك 100 جائزة أسبوعية من 100 دينار إلى 1000 دينار.

وتابع: “الجــائزة الأولى: ١٠٠٠ دينار ٩٩ جائزة بقيمة ١٠٠ دينار لكل جائزة، تقدم للفائز الأول كل حقل من الحقول تبدأ المسابقة من تاريخ 29-3 حتى 18-4-2020 الفئات المستهدفة الاطفال من ١٠ إلى ١٥ سنة الشباب من ١٦ إلى ٢٥ سنة￼￼￼”.

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