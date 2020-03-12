لمنع كورونا: تعليق الدراسة ووقف التجمعات وتوسيع الدول المحظورة بانتظار الإقرار

محمود الطراونة

عمان – فيما تدرس الحكومة التوقت الأنسب لعقد مؤتمر صحفي للإعلان عن “قرارات مهمة”، علمت “الغد” أن وزير الصحة الدكتور سعد جابر، يحمل في جعبته توصيات مشددة بشأن التعامل مع “كورونا”، تتضمن خطوات غير مسبوقة، تستهدف تمكين المملكة من منع انتشار الفيروس خلال الاسبوعين المقبلين.

ومن بين الخطوات، التي ينتظر أن يضعها الوزير أمام مجلس الوزراء، لبحثها وإقرارها في وقت قريب جدا، تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات مدة اسبوعين ووقف التجمعات العامة، ويشمل ذلك محال الكافيهات والفنادق وصالات الاحتفالات وسواها، والحظر على عدد كبير من القادمين من الدول التي تشهد حالات بالوباء الكورونا.

وتتضمن أيضا مخاطبة وزارة الصناعة والتجارة ومؤسسة الغذاء والدواء، لضمان التزويد الكافي بالمخزون من المواد والسوائل الوريدية واجهزة التنفس الصناعي ومواد التعقيم، وغيرها من المواد المتعلقة بهذه الحالات.