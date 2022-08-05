لمن تجاوز الـ40.. اذهب لفحص سرطان البروستاتا

بحسب الإحصائيات، فإن حوالي 15 إلى 20 في المائة فقط من الرجال يخضعون لفحص سرطان البروستاتا.

يؤكد الأطباء أنه لا يوجد أساس علمي للخوف من الخضوع للفحص، وكلما تم الكشف عن السرطان مبكراً، زادت فرص الشفاء.

تقول جمعية مساعدة مصابي البروستاتا الألمانية إنه يتم تشخيص إصابة أكثر من 62 ألف رجل بسرطان البروستاتا كل عام.

وبحسب الأطباء، فإن سرطان البروستاتا يعد أكثر أنواع السرطانات شيوعًا لدى الرجال.

ومع ذلك، فإن الكثيرين يخجلون من الذهاب لإجراء الفحص الوقائي ويقومون بتأجيل الفحوص بسبب الطريقة التي يتم بها إجراء الفحص.

الأمر ليس بهذا السوء

يقول الدكتور ماركوس غريفين: الغرض من الفحص هو اكتشاف الورم مبكراً بما يكفي بحيث يمكن علاجه بلطف وبنجاح.

ويضيف: يمكن أن تفوتك هذه الفرصة إذا لم تقم بإجراء الفحص، لأن سرطان البروستاتا عادة وبصورة خبيثة لا يسبب أي أعراض في المراحل المبكرة.

ويعرب غريفين عن اعتقاجه أن العديد من الرجال يخشون أن يكون الفحص مؤلما، أو على الأقل غير مريح، لكن هذا الأمر لا أساس له من الصحة.

ويوصى الأطباء بالفحص من سن 45، ولكن إذا كان لديك تاريخ عائلي للمرض، فمن المستحسن أن تبدأ في الذهاب بانتظام للطبيب من سن 40.

تتم الاختبارات من خلال فحص المستقيم الرقمي (DRU)، حيث يقوم الطبيب بجس البروستاتا والكشف عليها خلال عشر ثوان على الأكثر.

قد يشعر المريض بضغط خفيف فقط خلال هذه العملية.

يقول الدكتور غريفين: بالإضافة إلى ملامسة البروستاتا، يتم أخذ عينة من الدم لتحديد مستوى PSA (مستضد البروستات النوعي).

ويضيف: هذا هو الفحص، وفي حوالي 90 بالمائة من الرجال، لا يشعر أحد بعمليتي الفحص وأخذ عينة الدماء.

الخوف من استئصال البروستاتا لا أساس له من الصحة

إذا كانت الجراحة ضرورية، يقوم الجراح بإزالة البروستاتا والحويصلات المنوية بالكامل وجزء من الإحليل، بالإضافة إلى إحدى العضلات.

قد تكون إحدى نتائج استئصال البروستاتا، أو استئصال غدة البروستاتا، أن المريض نادرا لا يصبح باستطاعته حبس البول جيدًا ويصبح لديه سلس.

ويتعامل الرجال الذين يعانون من سلس البول الخفيف بشكل جيد مع الوسائل المساعدة الموجودة مثل الفوط الصحية.

يمكن علاج السلس الأكثر شدة عن طريق الإجراءات الجراحية، مثل إضافة عضلة عاصرة اصطناعية.

ومع ذلك، يعاني بعض الرجال من مشاكل نفسية بعد جراحة البروستاتا. على الرغم من أن البروستاتا ليست عضواً حيوياً، إلا أنه لا ينبغي الاستهانة بالمشاكل النفسية المرتبطة بها. (DW)

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