لمن صوت فيتال وشفيع والعميري في جوائز “فيفا”؟

خالد العميري

عمان – كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم، يوم أمس الاثنين، عن هوية الفائزين بجوائزه السنوية، والتي حاز خلالها الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة على جائزة أفضل لاعب في العالم، متفوقاً على الهولندي فيرجل فان دايك مدافع ليفربول الانجليزي والبرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الايطالي.

وتم اختيار ميسي أفضل لاعب في العالم بحصوله على (46 نقطة)، بناء على تصويت كابتن المنتخب ومدرب المنتخب واعلامي يختاره “الفيفا” من كل دولة، مع وجود نسبة 25% لتصويت الجماهير، حيث شارك في عملية التصويت من الأردن، الزميل تيسير العميري مساعد رئيس التحرير ومدير تحرير القسم الرياضي بصحيفة الغد، إلى جانب قائد المنتخب الوطني عامر شفيع والمدرب البلجيكي فيتال بوركلمانز.

وتصدر كريستيانو رونالدو (36 نقطة) قائمة اختيارات المدرب فيتال بوركلمانز لجائزة أفضل لاعب في العالم، يليه فيرجل فان دايك ثم ليونيل ميسي، فيما اختار الزميل تيسير العميري، ميسي يليه فيرجل فان دايك (38 نقطة) ثم كريستيانو رونالدو، في الوقت الذي أغفل فيه عامر شفيع التصويت على جائزة أفضل لاعب بالعالم.

وجاء تصدر ميسي لاختيارات المصوتين، بعدما قاد برشلونة الى إحراز لقب الدوري الإسباني في الموسم الماضي، وتوج هدافا لليغا برصيد 36 هدفا، كما تصدر قائمة هدافي دوري أبطال أوروبا برصيد 12 هدفا، وبلغ نصف النهائي مع فريقه قبل الخسارة أمام ليفربول، وعلى صعيد المنتخب، أقصي ميسي مع الأرجنتين في نصف نهائي بطولة كوبا أميركا على يد البرازيل، التي توجت لاحقا باللقب.

وفيما يتعلق بترشيحات جائزة أفضل مدرب في العالم، والتي فاز بها الألماني يورغن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الانجليزي، تصدر المدرب فيرناندو سانتوس قائمة اختيارات عامر شفيع، يليه يورغن كلوب وإيرك تين هاغ، فيما اختار الزميل العميري، يورغن كلوب يليه فيرناندو سانتوس وبيب غوارديولا، وللمفارقة فقد أغفل المدرب فيتال هذه المرة عملية التصويت على هذه الجائزة.

وحاز الألماني يورغن كلوب على جائزة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لأفضل مدرب في العالم، بعد موسم شهد قيادته فريقه ليفربول الانجليزي لإحراز لقب دوري أبطال أوروبا والحلول وصيفا للدوري الإنجليزي الممتاز.

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