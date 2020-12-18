لمن صوت فيتال وشفيع والعميري في جوائز “فيفا”؟

عمان – الغد – فاز البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم نادي بايرن ميونيخ الألماني بجائزة أفضل لاعب لعام 2020، أمس، خلال حفل جوائز “الأفضل” التي نظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في لوزان، على حساب الأرجنتيني ليونيل ميسي سلفه، وغريمه لاعب يوفنتوس الإيطالي الحالي البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وشارك الأردن في التصويت على جوائز أفضل لاعب، أفضل حارس مرمى، أفضل مدرب فريق رجال، من خلال البلجيكي فيتال بوركليمانز “فئة مدربي المنتخبات الوطنية” واللاعب عامر شفيع “فئة كباتن المنتخبات الوطنية”، والزميل تيسير العميري مدير الدائرة الرياضية في “الغد” “فئة الاعلام”.

على صعيد جائزة أفضل لاعب، صوت المدرب فيتال للاعب البلجيكي كيفن دي بروين أولا والهولندي فيرجل فان دايك ثانيا والبولندي روبرت ليفاندوفسكي ثالثا.

وصوت اللاعب عامر شفيع للاعب المصري محمد صلاح أولا وللبرتغالي كريستيانو رونالدو ثانيا وللأرجنتيني ليونيل ميسي ثالثا.

أما الزميل تيسير العميري، فقد إختار اللاعب البولندي روبرت ليفاندوفسكي أولا، والبلجيكي كيفن دي بروين ثانيا والأرجنتيني ليونيل ميسي ثالثا.

وعلى صعيد جائزة أفضل حارس مرمى، فقد صوت فيتال للبلجيكي تيبو كورتوا أولا والألماني مانويل نوير ثانيا والبرازيلي إليسون بيكر ثالثا، فيما اختار شفيع الألماني مانويل نوير أولا والبرازيلي إليسون بيكر ثانيا والكوستاريكي كيلور نافاس ثالثا، أما الزميل العميري فقد اختار الحارس الألماني مانويل نوير أولا والبلجيكي تيبو كورتوا ثانيا والبرازيلي إليسون بيكر ثالثا.

وفي جائزة أفضل مدرب لفريق الرجال، فقد إختار فيتال المدرب الألماني يورغن كلوب “ليفربول” أولا والألماني هانزي فليك “بايرن ميونيخ” ثانيا والأرجنتيني مارسيلو بييلسا “ليدز يونايتد” ثالثا، فيما إختار شفيع الفرنسي زين الدين زيدان “ريال مدريد” أولا والأرجنتيني مارسيلو بييلسا “ليدز يونايتد” ثانيا والألماني يورغن كلوب “ليفربول”، في حين إختار الزميل العميري الألماني يورغن كلوب “ليفربول” أولا والفرنسي زين الدين زيدان “ريال مدريد” ثانيا والألماني هانزي فليك “بايرن ميونيخ” ثالثا.