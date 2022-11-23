لمن قال أردوغان “لن تنجحوا”؟

تعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، باجتثاث الإرهابيين من مناطق تل رفعت ومنبج وعين العرب، شمالي سوريا.

جاء ذلك في كلمة ألقاها اليوم الأربعاء، خلال مشاركته في اجتماع الكتلة النيابية لحزبه العدالة والتنمية في العاصمة أنقرة.

وقال أردوغان: “سننقض على الإرهابيين برا أيضا في الوقت الذي نراه مناسبا”.

وأكد أن العمليات التي نفذتها تركيا بالمقاتلات والمدفعيات والطائرات المسيرة في إطار عملية “المخلب ـ السيف”، “ما هي إلا بداية”.

ولفت إلى أن تركيا ستجتث الإرهابيين من مناطق تل رفعت ومنبج وعين العرب (التي يسيطر عليها تنظيم واي بي جي/ بي كي كي).

وتابع: “التزمنا بتعهداتنا حيال الحدود السورية، إذا لم تستطع الأطراف الأخرى الوفاء بمتطلبات الاتفاقية (سوتشي)، فيحق لنا أن نتدبر أمرنا بأنفسنا”.

وأردف: “القوى التي قدمت ضمانات بعدم صدور أي تهديد ضد تركيا من المناطق الخاضعة لسيطرتها في سوريا، لم تتمكن من الوفاء بوعودها”.

وشدّد على أن “رسالتنا واضحة لمن لا يزالون يحاولون إخضاع تركيا بأساليب خبيثة: لن تنجحوا”.

وأكد أردوغان أن الذين تسببوا في هدر دماء الأبرياء خلال تفجير إسطنبول الإرهابي، سيدفعون الثمن وينالون عقاب فعلتهم.

وتابع: “تركيا لديها القدرة والقوة على اكتشاف واعتقال ومعاقبة الإرهابيين المتورطين في هجمات ضد الدولة والشعب”.

ولفت إلى أن التنظيمات الإرهابية الناشطة في شمال سوريا، استهدفت الأراضي التركية بـ764 قذيفة صاروخية ومدفعية، وأن هذه الاعتداءات تسبب في استشهاد 261 مواطنا تركيا منذ 2015.

وأشار أردوغان إلى أن محاولات العالم الغربي لفصل التنظيم الإرهابي الذي ينشط في شمال سوريا (واي بي جي/ بي واي دي) عن “بي كي كي” أمر غير مجدٍ.

وأردف: “مصممون على إغلاق كامل حدودنا الجنوبية من هطاي إلى هكاري بشريط أمني، حتى لا نترك لأحد إمكانية مهاجمة الأراضي التركية، ومن خلال العمليات التي نفذناها، أسسنا جزءا من هذا الشريط وسنكمل ما تبقى بدءا من تل رفعت ومنبج وعين العرب”.

وأكمل: “ينبغي ألّا تنزعج الإدارتان العراقية والسورية من المناطق التي جعلتها تركيا آمنة بفضل العمليات التي نفذتها في نطاق مكافحة الإرهاب، بل على العكس، فالخطوات التي اتخذناها ستضمن أيضا سلامة أراضي العراق وسوريا”.

وأطلقت تركيا فجر الأحد، عملية “المخلب ـ السيف” الجوية ضد مواقع إرهابيي تنظيم “واي بي جي/ بي كي كي” شمالي العراق وسوريا.