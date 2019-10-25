لموازنة حياتك تجنب الاعتذار عن هذه الأشياء

علاء علي عبد

عمان – قلة من الناس يستطيعون تحقيق الموازنة بين كل من حياتهم المهنية والشخصية بدون مشاكل. فعلى الرغم من أن الجميع يريدون تحقيقها، إلا أنهم لا يفلحون لأسباب عدة، من أبرزها مشاعر الذنب التي تنتابهم من اهتمامهم بجانب دون آخر في حياتهم، الأمر الذي يضطرهم للاعتذار بشكل متكرر عن أشياء لا يجب عليهم الاعتذار عنها.

وكأمثلة على الأشياء التي تمنحنا شعورا بالذنب ويجب أن نتوقف عن الاعتذار بشأنها ما يلي: