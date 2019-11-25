لم قد تحجز Huawei Y9s من الآن؟

عمان – تتميز هواتف Huawei Y9s التي تم الإعلان عنها مؤخرا بتحسينات جديدة من حيث عتاد الكاميرا والأداء والتصميم، مما ساهم في طرح توازن مثالي بين التصميم الأنيق والإمكانات والمزايا القوية. ونستعرض فيما يلي أهم 4 أسباب تدفعك لحجز نسختك من هاتف Huawei Y9s اليوم.

إمكانيات تصوير رائعة بفضل الكاميرا الثلاثية المدعمة بالذكاء الاصطناعي بدقة 48 ميجابكسل

تمّ تزويد هاتف Huawei Y9s بكاميرا ثلاثية مدعمة بالذكاء الاصطناعي، تشمل كاميرا رئيسية فائقة الوضوح بدقة 48 ميجابكسل، وكاميرا بزاوية عريضة جدا بدقة 8 ميجابكسل، فضلا عن كاميرا لضبط عُمق المشهد بدقة 2 ميجابكسل. وتتيح الكاميرا الرئيسية بدقة أساسية 48 ميجابكسل للمستخدمين الحصول على صور واضحة وجميلة، ويمكن أيضا استخدام الكاميرا ذات الزاوية العريضة جداً لتصوير مقاطع الفيديو. وفي ظروف الإضاءة الخافتة، يعتمد هاتف Huawei Y9s على نظام الحد من الضوضاء مُتعدد الإطارات والمدعم بخوارزميات الذكاء الاصطناعي من هواوي (AI-assisted Multi-frame)، لضبط سطوع الصورة بفعالية وتزويد المستخدمين بصور ليلية رائعة مع تعرض ضوئي طويل لمدة تصل إلى 6 ثوان. إلى جانب ذلك، يمكن للمستخدمين تسجيل مقاطع الفيديو بزاوية عريضة، مع ضمان نقاء المقاطع من أي تشويش بفضل تقنية التثبيت الإلكتروني للصورة (EIS) مع خاصية منع الاهتزاز، فضلا عن إمكانية تسجيل مقاطع بسرعة 480 إطارا في الثانية لتأثيرات فيديو بطيئة جداً (Super Slow-motion). وتساهم إمكانات ومزايا الذكاء الاصطناعي كذلك في ضبط وتحسين الإعدادات بصورة تلقائية، مع إمكانية التعرف على حوالي 22 سيناريو وأكثر من 500 مشهد، بما يضمن الحصول على صور مثالية.