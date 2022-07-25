لم يصلها الإنسان.. طلبة باليرموك يغوصون لأعماق سحيقة في البحر الأحمر (صور)

نفّذت مجموعة من طلبة كلية العلوم في جامعة اليرموك حملة نشاطات بحثية على متن سفينة الأبحاث OceanX، والتي زارت خليج العقبة مؤخراً بمبادرة من جلالة الملك عبدالله الثاني رافقهم خلالها عدد من أعضاء هيئة التدريس في الكلية.

واشتملت النشاطات على الغوص إلى أعماق سحيقة لم يصلها الإنسان من قبل في خليج العقبة، حيث جمع الباحثون عدداً كبيراً من عينات مياه وتربة وكائنات حية بحرية من أعماق مختلفة لغايات الأبحاث العلمية التي تهدف إلى إيجاد طرق علمية للحفاظ على التنّوع الحيوي الفريد لبيئة خليج العقبة، وضبط جودة وسلامة المياه وصولاً إلى تقديم الدراسات والتوصيات لمشاريع تحلية مياه البحر المستقبلية، علما أن العمل على ترتيب وتصنيف هذه العينات تمّ من اللحظة الأولى من إعداد هذه الدراسات من قبل الباحثين والطلبة، وعلى متن السفينة البحثية.

وأكد رئيس الجامعة الدكتور إسلام مسّاد فخر الجامعة واعتزازها بطلبتها المتميزين في مختلف المواقع العلمية والبحثية، مشددا على أن الجامعة لن تدخر جهدا من أجل دعم وتسهيل العقبات أمام طلبتها المبدعين وإشراكهم في مختلف الفعاليات العلمية والبحثية النوعية بما يمكنهم من استثمار طاقاتهم وفتح آفاق جديدة أمامهم من التعليم والتعلم، ونقل تجاربهم إلى زملائهم الآخرين، الأمر الذي يسهم في تحديث وتطوير العملية التدريسية في الجامعة والخروج عن الإطار التعليمي التقليدي والانفتاح على العالم والتغيرات التي يشهدها العلم في كافة المجالات في ظل الثورة المعلوماتية والتكنولوجية الهائلة.

بدوره، ثمّن عميد الكلية الدكتور خالد البطاينة جهود جلالة الملك عبدالله الثاني في تمكين طلبة الجامعات الأردنية من الاستفادة من هذه الفرصة النادرة التي ما كانت أن تكون لولا جهود جلالته، موضحا أنه تم خلال الحملة جمع العشرات من العينات لغايات الأبحاث العلمية التي سيقوم بتنفيذها الباحثون المتخصّصون في مختلف المجالات.

ولفت البطاينة إلى أن كلية العلوم في جامعة اليرموك باتت تمتلك مخزوناً هائلاً من البيانات عن الحياة البحرية في خليج العقبة وبيئتها التي ستستخدم في مجالات ودراسات بحثية مختلفة، ومن ضمنها الدراسات التي يبحث فيها الأردن من أجل حل مشكلة النقص الحاد في المياه من خلال إقامة محطة تحلية تعتمد على المعلومات المقبلة من هذه الأبحاث.

يُذكر أن عدد الطلبة المشاركين في الحملة بلغ 5 طلاب من مرحلتي الماجستير والدكتوراه، بإشراف مباشر من كل من الدكتور محمد القضاة، والدكتور وسام الخطيب، وإشراف عام من عميد الكلية.