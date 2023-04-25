لنحرر القدس

هآرتس

25/4/2023

للحظة قوموا بإغلاق العيون وتخيلوا أن القدس اختفت. لم تختف ماديا ولكنها تحولت إلى القدس الموجودة في الأعلى، القدس الموجودة في الروح، القدس الدينية. فقط الدينية. بدلا من المكان المتناقض لهذا وذاك، الشيء ونقيضه، المقدس وغير المقدس، السياسة والدين، كان يمكننا تحرير القدس لتكون ما كان يجب أن تكون عليه – فكرة. مكان مشكوك في حقيقته، لا توجد فيه حياة يومية عادية ولا ينشغلون فيه بالأرنونا والمخطط الهيكلي القطري. بالأساس، لا يتنازعون عليه. لأنه لا يوجد ما يتنازع عليه، القدس هي للجميع. كان يجب من البداية التوقف عن السيطرة على القدس.

هذه ليست فكرة جديدة بالطبع. فهكذا كان ما يجب أن تكون عليه القدس.

في خطة التقسيم لأرض اسرائيل التي تم تقديمها لمجلس الأمم المتحدة كأساس لإقامة دولة إسرائيل، تقرر أن القدس، وبيت لحم أيضا بسبب الأماكن المقدسة الكثيرة الموجودة فيها، ستكون منطقة محايدة بإشراف الأمم المتحدة وتحت سيطرة مجلس سيتم تشكيله من سكان المدينتين، وحاكم أجنبي ستعينه الأمم المتحدة. حسب هذا القرار الذي اتخذ بأغلبية الأصوات في 29 تشرين الثاني (نوفمبر) من العام 1947، فإنه لمواطني الدولتين المجاورتين للمدينة، اسرائيل والدولة العربية التي سيتم تشكيلها، كان يجب أن تكون حرية دخول الى المدينة بدون تمييز، وضمان حرية العبادة والمعتقدات والدين والانتظام والتعليم واللغة لسكانها. الأماكن المقدسة بالطبع ستكون محمية من المس. القدس كان يجب أن تكون منطقة دولية. ايضا بعد انتهاء حرب الاستقلال مررت الأمم المتحدة قرارا كان يجب أن يطبق وهو تدويل المدينة.

لكن دافيد بن غوريون عارض ذلك وسارع إلى نقل الكنيست الى القدس وأعلن أن المدينة هي عاصمة اسرائيل. “القدس اليهودية هي جزء عضوي وغير منفصل عن دولة اسرائيل… القدس هي قلب دولة اسرائيل”، قال من فوق منصة الكنيست. ايضا في حرب الايام الستة كانت هناك لحظة تردد عندما تساءل موشيه ديان بصوت مرتفع، قبل يوم من اندلاع الحرب، حول شرقي المدينة وقال: “ما الذي نريده من كل هذا الفاتيكان؟”. مع ذلك، قام باحتلالها، وتم ضم شرقي القدس. من هنا كل شيء أصبح تاريخا وهستيريا.

لو أنه كان يمكن إعادة العجلة إلى الوراء واختيار شيء آخر وتأييد قرار الأمم المتحدة لكانت كل قصة القدس هذه، موحدة أو مقسمة، مدينة مقدسة أو علمانية، لن تكون مشكلتنا. هذا لا يعني أنها كانت ستكون أقل اهمية للمؤمنين والمؤرخين ورجال الآثار والأشجار الذين يحبون الحجارة الكبيرة. بالعكس، كان يمكننا إعطاءها الاحترام الذي تستحقه ووضعها فوق الخلافات الدموية والأمور السياسية اليومية القذرة. كان يمكن إقصاءها والسجود لها لأنها كانت ستقف هناك طاهرة من أي صراع ومقدسة. بالتحديد لو أننا رفعنا عنها السلسلة التي تكبلها بدولة واحدة، لو أننا تنازلنا عن ملكيتنا لها والسيادة فيها لكنا سنحصل على كامل مجدها.