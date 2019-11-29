لندن.. إصابات في حادثة طعن والشرطة تعتقل مشتبها به

لندن- قالت الشرطة البريطانية إنها تتعامل مع حادثة طعن في منطقة لندن بريدج، وإنها اعتقلت شخصاً في مكان الحادث، مشيرة إلى أن عدة أشخاص أصيبوا.

وأفاد مراسل “بي بي سي”، جون مكمانوس، بسماع دوي إطلاق عدة أعيرة نارية أثناء مروره بالقرب من منطقة لندن بريدج.

وقال ماكمانوس “قبل بضع دقائق كنت أعبر من الضفة الجنوبية للجسر صوب الضفة الشمالية، ويبدو أن ثمة اشتباكاً يدور على الجانب الآخر من الجسر؛ إذ هاجم عدة رجال رجلاً آخر”.

وأضاف مكمانوس “وصلت الشرطة إلى موقع الحادثة بسرعة، وأطلقت عدة أعيرة نارية صوب الرجل”.

وأفاد بأن الشرطة قامت بإخلاء المنطقة وإغلاقها، بينما لم تزل أصوات الطلقات النارية تتردد في المكان. (بي بي سي)