لنفترض أنه لا يوجد شريك.. ماذا في ذلك؟

هآرتس

ميراف ارلوزوروف

دولة إسرائيل، هذا لا يعتبر سرا، تحولت في العقود الأخيرة إلى دولة يمينية. التغيير الأساسي الذي أدى إلى ذلك هو تجذر نظرية “لا يوجد شريك”، أي أنه لا توجد أي فرصة لاجراء مفاوضات للسلام لأن الطرف الآخر لا يريد السلام. هذه النظرية ليست من نصيب اليمين فقط، بل في اليسار ايضا يؤمنون بذلك. وحتى رئيس الحكومة، يئير لبيد، في خطابه في الأمم المتحدة، الخطاب الذي يظهر للوهلة الأولى بأنه متسامح ويسعى للسلام، قال أمور بهذه الروحية. “الأغلبية الساحقة من الإسرائيليين تؤيد حلم حل الدولتين. أنا احدهم. يوجد لنا شرط واحد وهو أن تكون الدولة الفلسطينية المستقبلية محبة للسلام، بحيث أن لا تتحول إلى قاعدة أخرى (للمقاومة) يهددون من خلالها سلامة ووجود إسرائيل”. أي أن لبيد عاد وشكك في قدرتنا على التوصل الى سلام مع الفلسطينيين لأنهم ليسوا صادقين ولا يريدون السلام حقا. عمليا، هو حافظ على فرضية “لا يوجد شريك”.

إن تخيل “لا يوجد شريك” يعكس بالطبع خيبة أمل إسرائيل من اتفاق أوسلو مع الفلسطينيين الذي أدى الى اندلاع الانتفاضة الثانية، وخيبة الامل من الانسحاب من غزة الذي أدى الى صعود حماس والهجمات المتكررة على دولة إسرائيل. الخوف هو من أن أي اتفاق سلام يشمل الانسحاب من المناطق سيؤدي بالضرورة الى إقامة دولة “حماستان”، التي ستهاجم مدن إسرائيل بالصواريخ. الفلسطينيون اثبتوا انفسهم كغير موثوقين وكارهين لإسرائيل، وبعد مرتين من إعطاء الفرصة لهم لا يوجد أي سبب لاعطائهم الفرصة الثالثة.

في مقولة بين قوسين توجد مغالطة أساسية لهذا الادعاء. فاذا رفضت إسرائيل التفاوض مع الفلسطينيين لأنهم غير شركاء فانهم لن يكونوا بالتأكيد شركاء في أي يوم من الأيام. هذه نبوءة تجسد نفسها. هذا الفشل يصرخ بشكل خاص في حالة محمود عباس، الذي خلال عقدين تقريبا من وجوده كرئيس للسلطة الفلسطينية اثبت بالتحديد بأنه شريك جدي، بالتعاون الأمني لأجهزة السلطة مع إسرائيل ومعارضته للعنف ضدنا. صحيح أن عباس ينكر الكارثة ويدعم عائلات (المقاومين)، وصحيح أنه في المدارس في المناطق يواصلون التعليم ضد دولة إسرائيل، فلا شك أن محمود عباس غير لطيف، لكن يجب التذكر بأن السلام يصنع مع الأعداء، الذين هم غير لطيفين. لأنه لو كانوا لطيفين لما كانوا أعداء.

بعد عدة خيبات من الأمل القوية امام الفلسطينيين يجب علينا مواجهة إمكانية أنه لا يوجد شريك حقا، وأن الفلسطينيين لن يكونوا في أي يوم قابلين للاعتراف بوجود دولة إسرائيل. هذا ليس واقعا جديدا بالنسبة لإسرائيل. فمنذ إقامة الدولة وحتى التوقيع على اتفاق السلام مع مصر في العام 1979 وإسرائيل تتصرف في واقع “عدم وجود شريك”. مواجهتها مع هذا الواقع طوال هذه السنين كانت من اجل الدفاع عن نفسها عن طريق الحروب. الانعطافة كانت في 1967 عندما ولدت سياسة جديدة تتمثل بحزام أمني: الدفاع عن انفسنا بواسطة احتلال مناطق الأعداء.

عمليا، تحليل تاريخي سيعلمنا بأنه دائما دافعت إسرائيل عن نفسها من حدود دول أخرى. فقد فعلت ذلك في 1948 عند احتلال مناطق الدولة الفلسطينية التي كانت توجد في خطة التقسيم. وقد كررت ذلك في 1956 عند احتلال شبه جزيرة سيناء في عملية “كديش”. وفي 1967 تم احتلال الضفة الغربية وقطاع غزة وهضبة الجولان. في 1982 تم احتلال جنوب لبنان، هذه كانت المرة الأولى التي فيها حددنا بملء الفم استراتيجية الدفاع بواسطة الاحتلال، استراتيجية الحزام الأمني.

بالاجمال، قمنا باحتلال ستة احزمة أمنية خلال هذه السنين، لكننا تنازلنا عن خمسة منها. في العام 1948 قمنا بالخطوة الديمقراطية المطلوبة، قمنا بضم مناطق خطة التقسيم لدولة إسرائيل وحولنا الفلسطينيين المحتلين الى مواطنين في دولة إسرائيل. انسحبنا من الحزام الأمني في سيناء مرتين، مرة من دون اتفاق (1956) ومرة مقابل اتفاق السلام مع مصر (1982). في هضبة الجولان تحركنا وقدمنا اقتراح لاعطاء الحقوق المدنية للدروز الذين يعيشون هناك. وانسحبنا من الاحزمة الأمنية في قطاع غزة وفي لبنان بدون اتفاق، مع المخاطرة باندلاع حرب، وهذا ما حدث بالفعل.

اتفاق السلام مع مصر كان الحالة الوحيدة التي نجحت فيها استراتيجية الحزام الأمني وحصلنا على السلام مقابل مناطق محتلة. في الحالات الأخرى إسرائيل ادركت أن هذه الاستراتيجية غير ناجحة وتنازلت عنها. في جميع هذه الحالات حدث أن إسرائيل فهمت حدود قوتها. في لبنان وفي غزة كان ذلك حدود القوة العسكرية – تبين أن الاحتلال يجبي منا ثمنا أمنيا باهظا، وفضلنا العودة الى التكتيك القديم والجيد للدفاع عن انفسنا من حدودنا بواسطة الحروب.

في خطة التقسيم، أيضا في هضبة الجولان، كان هذا استيعاب اكثر عمقا للحدود التي تسري على دولة ديمقراطية، والتي ببساطة لا يمكنها التصرف كدولة محتلة. ضم نحو 150 – 200 ألف فلسطيني لدولة كان عدد سكانها نحو 600 ألف يهودي فقط، كان بالتأكيد خطوة تنطوي على مخاطرة كبيرة، لكن دافيد بن غوريون لم يخطر بباله إقامة إسرائيل كدولة محتلة. كان من الواضح له أن إسرائيل يجب أن تكون دولة ديمقراطية، التي كل مواطنيها متساوين (حل هذه المعضلة بالنسبة له كان فرض الحكم العسكري على عرب إسرائيل وليس الاحتلال).

من جميع الاحزمة الأمنية فقط حزام المناطق هو الذي بقي، كما يبدو أيضا أنه سيستمر في البقاء. في نهاية المطاف نحن لا ننوي الانسحاب من المناطق طالما أن الفلسطينيين غير شركاء، ولأننا لا نؤمن بأنهم قادرين على أن يكونوا شركاء (حتى نحن لا نحاول اجراء مفاوضات معهم من اجل اختبار ذلك)، حيث أننا في نهاية المطاف لن نبقى الى الأبد في المناطق.

يوجد تفسيران محتملان لماذا بالتحديد الحزام الأمني للمناطق هو الذي يهدد بالبقاء الى الأبد. التفسير الأول هو أن المناطق، خلافا للاحزمة الأمنية الأخرى التي قمنا باحتلالها، ليست حزام امني بل جزء من أرض إسرائيل. وكما هو معروف فان ارض إسرائيل وتوراة إسرائيل هي لشعب إسرائيل. لذلك، المناطق ليست “مناطق”، بل ولم يتم احتلالها بل تم تحريرها. عندها يجب أن تكون جزءا من دولة إسرائيل. أو أنها لا تعود لنا وعندها لا يوجد لنا ما نبحث عنه هناك. على أي حال، أن نبقى في المناطق بذريعة أنها جزء من أرض إسرائيل الكاملة، مع الامتناع عن توسيع البلاد هذا أمر مستحيل.

التفسير الثاني هو أن الحزام الأمني للمناطق هو الأكثر أهمية من ناحية أمنية بسبب المكانة الجغرافية للمناطق في وسط إسرائيل. أي أنه في هذه الحالة نحن لا نستطيع المخاطرة بالانسحاب الذي سينتهي بحرب كما حدث في شبه جزيرة سيناء (1956) وفي قطاع غزة وفي لبنان. هذا تفسير مهم، لكن يصعب الاقتناع بأن جيب المناطق، المحاط بدولة إسرائيل يمكن أن يعرض إسرائيل للخطر اكثر من مئات آلاف الصواريخ التي بحوزة حزب الله. لا ريب أن حرب دائمة امام المناطق، كما يوجد لنا الآن أمام غزة، هو سيناريو سيئ جدا. ولكن هناك شك إذا كان هذا هو السيناريو الذي يعرض للخطر وجود دولة إسرائيل. نحن عشنا مع سيناريو مشابه حتى 1967، وبالتأكيد يمكننا العيش مع مثل هذا السيناريو الآن، في الوقت الذي نحن فيه اقوى بكثير وتوجد لنا اتفاقات سلام مع دول عربية.

عمليا، يوجد مكان للشك بأن العكس هو الصحيح. فالحزام الأمني في المناطق يهدد بالبقاء الى الأبد ليس لأن الخطر الأمني للانسحاب منه هو الأكبر، بل بالضبط لأنه الخطر الأصغر. في لبنان وفي غزة دفعنا ثمنا باهظا للاحتلال، الى أن فهمنا بأنه أن تكون محتل فهذا أمر غير مريح، وانسحبنا. بالتحديد في المناطق المحتلة هو امر سهل، هو لا يجبي ثمنا امنيا باهظا، سياسيا أو اقتصاديا. لذلك، من الاسهل لنا مواصلة الاحتلال. هذا أيضا يفسر لماذا الصهيونية الدينية تعلن عن الضفة الغربية كجزء من أرض إسرائيل الكاملة، لكنها لا تعمل على ضم هذه المناطق لدولة إسرائيل مع إعطاء حقوق المواطنة للفلسطينيين. اذا كان يمكن السيطرة وعدم إعطاء المواطنة فلماذا نكلف انفسنا عناء ذلك؟.

الحقيقة الصعبة هي أن الحزام الأمني في المناطق ما يزال موجودا منذ 55 سنة ويبدو أنه سيبقى الى الأبد لأنه مريح لنا. هذا هو السبب في أن ادعاء “لا يوجد شريك” اصبح ادعاء مشروع جدا، وجر كل إسرائيل نحو اليمين لأنه الذريعة المثالية لمواصلة الاحتلال المريح. طالما بقي الاحتلال مريح فلن يتغير أيضا. عمليا، نحن نقرب الفلسطينيين من البدء بانتفاضة ثالثة، لأنه فقط اذا دفعت إسرائيل ثمنا للاحتلال، كما دفعت في لبنان، فإن من شأنها أن تعيد النظر في هذه الاستراتيجية. اليهود، كما يبدو، لا يفهمون سوى لغة القوة. ورؤية “لا يوجد شريك” هي خطأ استراتيجي وجودي لإسرائيل، ليس لأنها غير صحيحة. أولا، هذا الادعاء يحث الفلسطينيين على استخدام العنف ضدنا. ثانيا، بهذه الذريعة نحن نرتكب الخطأ الاستراتيجي الأصعب الذي تجنبه بن غوريون في 1948: دولة محتلة لا يمكن أن تعتبر دولة ديمقراطية، وإذا كنا ننوي البقاء في المناطق الى الأبد فنحن بالضرورة لن نكون اكثر ديمقراطية.

البدائل التي شاهدها بن غوريون أمام ناظريه في 1948 لم تتغير، ودولة إسرائيل نفسها ادركت ذلك في الاحزمة الأمنية الخمسة السابقة: دولة ديمقراطية تدافع عن نفسها بواسطة الضم أو بواسطة حروب من داخل حدودها. وحقيقة عدم وجود شريك لا تؤثر بأي شكل من الاشكال على الحاجة الى هذين البديلين، فهما كانا وسيبقيان البديلين الصحيحين.