لنوم هادئ.. تجنب تناول هذه الأطعمة قبل النوم مباشرة

علاء علي عبد
عمان- عند الحديث عن أهم العوامل المؤثرة بما يمكن أن نسميه جودة النوم، فإن أكثر العوامل شيوعا هي الضجيج والضوء ودرجة الحرارة. لكن ما قد يغيب عن أذهان البعض أن الطعام أيضا من العوامل المؤثرة والرئيسية أيضا فيما يتعلق بجودة النوم الذي يحصل عليه المرء.
فقد تبين أن هناك بعض الأطعمة التي تدخل الجسم متخفية وراء طعمها اللذيذ، لكنها لا تلبث أن تظهر وجهها الحقيقي بعد أن تستقر في المعدة قرب موعد النوم.
سنذكر فيما يلي عددا من الأطعمة المقصودة التي يجب تجنبها عند اقتراب موعد النوم:
- الشوكولاته: قبل أن يمد المرء يده بحثا عن قطعة الشوكولاته المفضلة لديه لتناولها كطعام مسل وهو يتابع آخر أحداث الفيلم المسائي الذي يشاهده، عليه أن يتذكر أن الشوكولاته مليئة بالسكر الذي يمكن أن يؤثر بشكل واضح على طبيعة النوم الذي سيحصل عليه. ففي إحدى الدراسات المتعلقة بهذا الأمر تم تقسيم المشتركين إلى فئتين؛ بحيث يتناول المشتركون في المجموعة الأولى كمية سكريات أكبر من التي يتناولها أصحاب الفئة الثانية. والنتيجة كانت أن أصحاب الفئة الأولى واجهوا مشاكل بالقدرة على الاستغراق العميق بالنوم. وليس هذا فحسب، بل تبين أنهم استيقظوا مرات عدة في الليل أيضا. وبعيدا عن تلك الدراسة، فعلينا أن نتذكر أن الشوكولاته تحتوي على نسبة من الكافيين التي تعمل على تحفيز الجهاز العصبي وإبقاء المرء مستيقظا لساعات طويلة.
- الدجاج: يحتوي على البروتين الذي يتطلب الكثير من الطاقة والوقت ليتم هضمه بشكل كامل، وهو ما يؤثر على قدرة المرء على الاستغراق بالنوم. يحتوي البروتين على حمض أميني يسمى تيروسين الذي يعمل على تنشيط الدماغ. لكن لو قام المرء بتناول الكاربوهيدرات مع البروتين فإنه يكون قد حصل على الخيار الأمثل من الطعام قبل النوم كأن يتناول تفاحة مع القليل من زبدة الفستق، فهذا سيحافظ على مستوى السكر في الدم ويقلل احتمالية الاستيقاظ المتكرر أثناء الليل.
- البيتزا: على الرغم من شهرة هذا الطبق وطعمه اللذيذ، إلا أنه يعد الخيار الأسوأ من بين الأطعمة التي يمكن للمرء أن يتناولها مباشرة قبل النوم. فالجبنة التي تعد المكون الأساسي في البيتزا تحتوي على كميات عالية من الدهون، فضلا عن أن صلصة البندورة حمضية، مما يرفع احتمالية الإصابة بحرقة المعدة التي تعيق الحصول على النوم الهادئ. ولتجنب هذا الأمر، يقترح الأطباء أن يكون الغداء الوجبة الرئيسية اليومية، فضلا عن التوقف عن تناول الطعام قبل 3 ساعات من الخلود للنوم.
- البوظة: يميل الكثير من الناس لتناول نوع من الحلويات بعد وجبة العشاء، لكن خيار البوظة يستحق إعادة النظر به. فمنتجات الألبان بشكل عام تحتوي على كميات كبيرة من الدهون، وحتى البوظة قليلة السعرات تحتوي على كميات كبيرة من السكر، وكلها أشياء تمنع المرء من الحصول على نوم هادئ.