لنوم هادئ.. تجنب تناول هذه الأطعمة قبل النوم مباشرة

علاء علي عبد

عمان- عند الحديث عن أهم العوامل المؤثرة بما يمكن أن نسميه جودة النوم، فإن أكثر العوامل شيوعا هي الضجيج والضوء ودرجة الحرارة. لكن ما قد يغيب عن أذهان البعض أن الطعام أيضا من العوامل المؤثرة والرئيسية أيضا فيما يتعلق بجودة النوم الذي يحصل عليه المرء.

فقد تبين أن هناك بعض الأطعمة التي تدخل الجسم متخفية وراء طعمها اللذيذ، لكنها لا تلبث أن تظهر وجهها الحقيقي بعد أن تستقر في المعدة قرب موعد النوم.

سنذكر فيما يلي عددا من الأطعمة المقصودة التي يجب تجنبها عند اقتراب موعد النوم: