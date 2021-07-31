لن تأتي السعادة أبدا لأولئك الذين لا يقدرون ما يملكون

ترجمة نور السبوع

عمان- ربما تريد أن تشعر بأنك سعيد، بأن تستيقظ كل صباح مع ابتسامة على محياك وأفكار الامتنان في عقلك بخطوات خفيفة.. يبدو ذلك مبهجا. صدقوني، أريد ذلك أيضا، ولكن تحقيق السعادة ليس بالفعل مكانا أو صفة بل هو ممارسة يومية تقودك إلى تجربة مشاعر إيجابية تجاه نفسك والعالم من حولك. وفق ما نشر موقع psychologhtoday

حظي موضوع السعادة باهتمام كبير في العقود القليلة الماضية من خلال عمل الدارسين في مجال علم النفس الإيجابي. وبقيادة علماء النفس مثل مارتن سيليجمان وإد دينر، باحثون يستكشفون ما يقودنا إلى تجربة سعادة ورفاهية أكبر على مدى حياتنا.

وتشير البيانات المنبثقة إلى أن “السعادة” فعليا أصعب كثيراً مما يبدو. بداية، السعادة هي شعور كالغضب والخوف والحزن، شعور إيجابي وممتع يأتي من تجربتك على مر الوقت، وبعبارة أخرى، ليست السعادة سمة تصف شيئا أساسيا بل هي حالة من الوجود في لحظة معينة. لذا، ليس من المعقول أن نتوقع الشعور بالسعادة كل الوقت! وعلاوة على ذلك، فإن ما يجعلك سعيدا هو شخصي للغاية. سعادتك في أي وقت كانت ستتأثر بمجموعة من الأشياء، مثل ما تستمتع بفعله، صحبتك، كيف يشعر جسمك، مزاجك، وماذا تثمن في الحياة.

بالنظر إلى أن السعادة هي حالة عاطفية، فمن الأفضل أن تسعى لأن تكون مكتفيا وراضيا بحياتك بدل أن تكون “سعيدا”. فكلما كان شعورك أفضل تجاه حياتك بالعموم، ازداد احتمال أن تمر بمشاعر السعادة طوال يومك.

والخبر المفرح هو أن هناك العديد من الأشياء التي يمكنك القيام بها لتزيد رضاك العام عن الحياة، والتي ستؤدي إلى المزيد من لحظات السعادة. يتطلب ذلك مراقبة عقلك بشكل يومي، لأن مدى شعورك بالرضا هو فعليا إدراكك لحياتك فضلا عن أي واقع موضوعي. تاليا بعض المهارات التي يمكنك أن تبدأ التدريب عليها اليوم.