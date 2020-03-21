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“لن تمشي وحيدا” .. رسالة إذاعية تضامنية في وجه كورونا

منذ 53 دقيقة

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لاهاي – تحول نشيد نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم “لن تمشي وحيدا” (يو ويل نيفير ووك آلون) إلى رسالة تضامن في وجه تفشي وباء فيروس كورونا المستجد، حيث بثته الإذاعات الجمعة في مختلف أرجاء ثلاثين دولة أوروبية.

وتم بث النشيد في 180 محطة إذاعية أوروبية، وقال صاحب الفكرة منسق الأغاني الهولندي ساندر هوغندورن العامل في اذاعة “3 اف ام” المحلية قبيل بثه للنشيد “انه موجه لكل شخص جالس في منزله، لكل شخص يعمل بجد”.

ونالت الفكرة استحسان العديد من الإذاعات الأخرى في شتى انحاء أوروبا، بما في ذلك هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، وقد أودى فيروس “كوفيد-19” بحياة ما يزيد عن خمسة الاف شخص في جميع أنحاء أوروبا، أي ما لا يقل عن نصف الحصيلة العالمية، أغلبيتهم في إيطاليا.

وأدى تفشي الفيروس إلى توقف الحياة الرياضية بما في ذلك بطولات كرة القدم في معظم أنحاء القارة العجوز.

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