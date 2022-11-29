“لن ننسى” .. حفل لعايدة الأمريكاني تضامنا مع الشعب الفلسطيني

تحيي الفنانة الملتزمة عايدة الأمريكاني في الثامنة من مساء اليوم الثلاثاء 29 / 9 في المركز الثقافي الملكي، تقيمه فجرنا للأفلام ، برعاية نقيب الفنانين محمد يوسف العبادي ، المهرجان الوطني (لن ننسى) بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.

الفنانة الأمريكاني تقدم بمشاركة فرقة أوركسترالية مكونة من 40 عازفا وكورال في الحفل الذي يخرجه محمد دراج ويدير وقائعه غسان فواز سلامة مجموعة من الأغنيات والقصائد الوطنية والتراثية التي تستذكر بطولات الشهداء وصمود الأسرى.

إلى ذلك يشتمل المهرجان على كلمات للسيدة ضحوك المأمون الداوود، وظاهر عمرو وقصائد للشاعر يوسف عبد العزيز، ويكرم في دورته الحادية عشرة المصور الصحفي محفوظ أبو ترك، وعائلة الشهيد الطفل محمد أبو خضير، وعائلة الشهيد نجيب سعد العلي البطاينة الذي كانت مؤسسة (فجرنا) قدمت عنه فيلما يعرض سيرته الحياتية والنضالية من إخراج ناجي سلامة .

كما يكرم المهرجان عائلة الشهيد الملازم أول هيكل منصور تركي الزبن الذي استشهد عام 1967 بعد أن قطع إجازته والتحق بسريته في القدس. وأيضاً سيتم تكريم عائلة الشهيد الطفل محمد الدرة .