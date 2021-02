لن ينتهي الوباء ما لم تحصل كل دولة في العالم على اللقاح

فريد زكريا* – (الواشنطن بوست) 28/1/2021

ترجمة: علاء الدين أبو زينة

يمكننا جميعا أن نرى الخطوط العريضة لعالم ما بعد الوباء. مع تزايد عمليات التطعيم في الولايات المتحدة وبريطانيا، ومع اندفاع إسرائيل والإمارات العربية المتحدة نحو تحقيق مناعة القطيع، من السهل أن نتخيل أن العودة إلى الحياة الطبيعية أصبحت تلوح في الأفق القريب. ويبدو أن السؤال الوحيد المطروح الآن هو: كم من الوقت سيستغرقه ذلك؟

لكننا ربما نشهد الآن فجرا كاذبا فحسب. على الرغم من التقدم المذهل الذي أحرزناه مع اللقاحات، فإن الحقيقة هي أن مسارنا الحالي يضمن تقريبا أن لا نتمكن من هزيمة فيروس كورونا أبدا. سوف يبقى الفيروس على قيد الحياة وسوف يستمر في التحور والاندلاع في جميع أنحاء العالم. وبعد سنوات من الآن، قد تواجه البلدان حالات جديدة من التفشي، والتي يكون من شأنها أن تفرض خيارات صعبة بين عمليات إغلاق جديدة أو مواجهة موجات جديدة من المرض والموت.

تكمن المشكلة الأساسية في كيفية توزيع اللقاح في أنحاء العالم -ليس على أساس المكان حيث الحاجة أكثر ما يكون، وإنما على أساس أين يوجد أكبر قدر من المال. وقد دفعت أغنى البلدان أثمان مئات الملايين من الجرعات، والتي غالبا ما تكون أكثر بكثير مما تحتاجه حقا. وعلى سبيل المثال، طلبت كندا من اللقاحات مسبقا ما يكفي لتغطية سكانها البالغ عددهم 38 مليونا خمس مرات. وفي الأثناء، لم يتلق 200 مليون شخص في نيجيريا حتى لو جرعة واحدة من اللقاح.

تشكل البلدان الغنية 16 في المائة من سكان العالم، ومع ذلك، احتجزت 60 في المائة من إمدادات اللقاحات في العالم. وفي مقال نشر في مجلة “فورين أفيرز” مؤخرا، أشار توماس بوليكي وتشاد باون إلى أن أستراليا وكندا واليابان تمثل أقل من 1 في المائة من حالات الإصابة بفيروس كورونا في العالم، لكنها حصلت على جرعات أكثر من جميع دول أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي التي تمثل أكثر من 17 في المائة من الحالات.

وحتى على الرغم من استخدام العديد من البلدان الأفريقية كأماكن لتجارب اللقاحات، لم تتلق أي دولة في جنوب الصحراء الإفريقية الكبرى لقاحات بأي كمية يعتد بها، بينما تم بالفعل إعطاء 40 مليون جرعة للمواطنين في البلدان الغنية. ويقول باحثون من جامعة ديوك أن العديد من البلدان النامية لن يتم تطعيم سكانها بالكامل حتى العام 2024، مما يعني أنها ستكون أمام الفيروس سنوات لينتشر ويتحول. وأشار بيل وميليندا غيتس في رسالتهما السنوية إلى أن البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل ستكون قادرة على تطعيم شخص واحد فقط من كل 5 أشخاص بحلول نهاية العام 2021. وكتبا: “سواء أعجبنا ذلك أم لا، فإننا جميعاً في هذا معًا”.

تتجاوز المشكلة كثيراً مسألة الصحة العامة. وقد أصدرت غرفة التجارة الدولية دراسة تظهر أن هذا التطعيم غير المتوازن للعالم سيتسبب في خسائر اقتصادية عالمية تتراوح بين 1.5 تريليون دولار و9.2 تريليون دولار، والتي يمكن أن تتحمل الدول الأغنى نصفها. وبالنظر في بيانات من 35 صناعة و65 دولة، خلصت الدراسة إلى أن الاقتصاد العالمي مترابط للغاية لدرجة أن وجود مناطق كبيرة منه ما تزال تعاني من فيروس “كوفيد-19” سيؤدي إلى اختناقات، واحتكاكات، وانخفاض في الطلب، وهو ما من شأنه أن يؤثر على الجميع في كل مكان. وتقدر دراسة أخرى أنه مقابل كل دولار تستثمره دولة غنية في توفير لقاحات للعالم النامي، فإنها ستحصل في مقابله على حوالي 5 دولارات في الناتج الاقتصادي.

على الرغم من هذه الحقائق، فإن قومية اللقاح آخذة في الارتفاع فعلياً، حيث أدى بطء الإمدادات والتأخيرات البيروقراطية في البلدان الغنية إلى مطالبة السياسيين باتخاذ إجراءات سريعة من أجل مواطنيهم. وتهدد الدول الأوروبية بتقييد صادرات لقاح “فايزر”، واتخاذ إجراءات قانونية ضد شركة “أسترا-زينيكا” للاشتباه في أنها أعطت الأولوية في تسليم اللقاحات لبريطانيا على حساب بقية دول الاتحاد الأوروبي. (وهو ما تنكره الشركة). كما فرضت العشرات من الدول قيودًا على صادرات الإمدادات الطبية، مما سيعيق بشكل خطير الجهود المبذولة للقضاء على “كوفيد 19” في جميع أنحاء العالم.

من المفهوم تماما أن تريد الدول الغنية تطعيم سكانها أولا. لكنَّ هناك طريقة للتصرف بحكمة وعقلانية، من دون مراكمة اللقاحات وتخزينها، ولوضع سياسة يكون من شأنها أن تضمن القضاء على المرض بشكل أسرع في كل مكان.

وضع بوليكي وباون خطة ممتازة في مقالهما في مجلة “فورين أفيرز”. وهما يجادلان بأن الولايات المتحدة يجب أن تستخدم الدروس المستفادة من عملية “وارب سبيد” لتكثيف إنتاج وتوزيع اللقاح في جميع أنحاء العالم. وهي تستطيع بناء نفس النوع من التحالف الدولي الذي بنته لمواجهة مرض الإيدز في إفريقيا. وهناك الآن جهد عالمي لمساعدة البلدان النامية في الحصول على اللقاحات، كوفاكس” والذي يوفر إطارًا قويًا للعمل. وقد رفض الرئيس دونالد ترامب الانضمام إلى هذا الجهد على الرغم من مشاركة أكثر من 180 بلداً فيه، لكن الرئيس بايدن عكس هذا القرار. ويمكنه الذهاب أبعد من ذلك باستخدام هذا الجهد كمنصة لإظهار قدرة الولايات المتحدة الفريدة على جمع البلدان معاً حول مشكلة مشتركة، والمساعدة في زيادة الموارد اللازمة -وحل المشكلة الأكثر إلحاحا التي تواجه العالم اليوم.

*صحفي ومؤلف أميركي من أصل هندي، يعمل مقدما لبرنامج “فريد زكريا جي بي إس” الأسبوعي على قناة “سي إن إن”، ويكتب في صحف واشنطن بوست ونيوزويك التي يحرر طبعتها الدولية، وهو محرر بارز في مجلة تايم. من كتبه، “مستقبل الحرية: الديموقراطية اللا-ليبرالية في الوطن والخارج” (2003)، و”عالم ما بعد أميركا” (2008)، و”في الدفاع عن التعليم الليبرالي” (2015).

*نشر هذا المقال تحت عنوان: The pandemic will not end unless every country gets the vaccine