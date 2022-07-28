لهذا السبب.. احذر شرب الماء قبل النوم مباشرة

ما لا يختلف عليه اثنان هو أن شرب الماء صحي، فهو ضروري للحياة وينظم جميع العمليات الحيوية في أجسامنا.

لكن قبل الذهاب إلى الفراش مباشرة، يفضل ألا تشرب الماء، فقد يكون ذلك ضارًا بصحتك، بحسب مجلة “فرويندن” الألمانية.

وأضافت المجلة أن الخبراء ينصحون بعدم شرب أو تناول أي شيء قبل الخلود إلى النوم بساعتين على الأقل، مبررة بأن ذلك قد يعطل دورة النوم ويؤثر سلبًا على جودته.

المشكلة الأساسية التي قد تنتج عن شرب الماء قبل النوم بقليل هي إمكانية الاستيقاظ في منتصف الليل للذهاب إلى الحمام.

ورغم أن ذلك لا يبدو مشكلة بالنسبة للبعض، بحسب المجلة، إلا أن كثيرين لا يستطيعون إكمال نومهم بعد ذلك. كما أن شرب الماء قبل النوم مباشرة قد يحرم الجسم من دخول مرحلة النوم العميق، وهذا ما قد يضر بالصحة.

فاضطرابات النوم لها تأثير كبير على الصحة ونمط الحياة. وأظهرت دراسة نشرت في المركز الوطني لمعلومات التكنولوجيا الحيوية في أمريكا أن الاستيقاظ في منتصف الليل يمكن أن يؤدي إلى مشاكل مثل النعاس أثناء النهار وضعف التركيز والتنسيق وقلة الإبداع وتقلبات المزاج.

لكن إذا كنت لا تستطيع الاستغناء عن شرب كوب من الماء في الليل، فعليك على الأقل أن تبدأ في التشكيك في عادات الشرب الخاصة بك، وتسأل نفسك: ما هي كمية الماء التي تتناولها في اليوم؟ هل تشرب أيضًا طوال اليوم؟ أم أنك تتذكر ذلك في الليل فقط؟

من الأفضل أن تستمتع بشرب الماء بانتظام طوال النهار، وأن تمتنع عن ذلك قبل النوم مباشرة، حتى تستمتع بالنوم أيضًا! (DW)

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