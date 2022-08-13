لهذا السبب بايرن ميونخ كان يفضل رحيل ليفاندوفسكي إلى تشيلسي

كشفت تقارير صحفية أن نادي بايرن ميونخ الألماني يسعي للتوقيع مع كاي هافرتز لاعب نادي تشيلسي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ووفقًا لتقرير من سبورت 1، يعتقد بايرن ميونخ أن انتقال ليفاندوفسكي إلى برشلونة سيفتح الباب أمام هافرتز للتواجد بفريق بايرن ميونخ.

وكان كاي هافرتز هدفًا لأبطال البوندسليجا منذ كان لاعبا بصفوف بايرن ليفركوزن قبل أن ينتقل إلى تشيلسي.

وكشف كيري هاو مراسل صحيفة سبورت 1: “سمعنا أن بايرن كان يفضل رحيل ليفاندوفسكي إلى تشيلسي من أجل جلب هافرتز إلى ميونخ”.

وبعد أن وقع ليفاندوفسكي مع برشلونة، حول جوليان ناجيلسمان، مدرب بايرن ميونخ، اهتمامه إلى نجم ليفربول ساديو ماني، الذي وقع معه في صفقة بقيمة 35 مليون جنيه إسترليني في وقت سابق من هذا الصيف.

ومع ذلك، لا يزال ناجيلسمان مدرب بارين ميونخ مهتمًا بجلب هافرتز والحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية من أجل تدعيم صفوف الفريق الطامح لحصد لقب دوري أبطال أوروبا.

وبدأ اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا مسيرته في بايرن ليفركوزن، حيث شارك في 150 مباراة، قبل الانضمام إلى تشيلسي مقابل رسوم وصلت إلى 71 مليون جنيه إسترليني في صيف عام 2020.

وخاض هافرتز 29 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز مع تشيلسي الموسم الماضي، ولعب 75 دقيقة من مباراة الفريق الافتتاحية في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد إيفرتون الأسبوع الماضي.