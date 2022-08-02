لهذا السبب.. تجنب نزع “الشيب”

الشعر الرمادي هو علامة طبيعية للشيخوخة، لكن بالنسبة للكثيرين منا، فإن مجرد رؤية شعرة رمادية تمنحنا دافعاً قوياً لإزالتها على الفور.

هل يحل اقتلاع تلك الشعرات المشكلة أم يزيد الأمور سوءاً؟

الاعتقاد السائد هو أنك إذا أزلت الشعر الرمادي، سيظهر الكثير في مكانه، لكن هذه في الواقع أسطورة، كما تقول ميرزا باتانوفيتش، مديرة الأسلوب في ماركة للعناية بالشعر، وقالت ميرزا: أتمنى لو كان هذا صحيحاً، لأنه بعد ذلك يمكننا مساعدة الأشخاص الذين يعانون من تساقط الشعر بسهولة.

وأضافت: لكن نتف شعرة واحدة لا يؤدي إلى زيادة النمو، وهي فكرة ليس لها أساس علمي. من الطبيعي أن تفقد ما يصل إلى 159 شعرة في اليوم، لكنها في الأساس غير متصلة بأي شكل من الأشكال، لذا فإن نتف شعرة لا يدفع إلى نمو المزيد من الشعر من فروة الرأس.



قد يبدو نتف الشعر الرمادي علاجاً مؤقتاً لإطلالة أصغر سناً، لكن قد يتسبب في بعض الضرر الحقيقي لفروة رأسك.

وأوضحت مصففة الشعر جينيفر كوراب “من خلال نتف الشعر، قد تصيب بصيلات الشعر بصدمة، مما قد يؤدي إلى الإصابة بالعدوى أو حتى ظهور بقع صلعاء. قد يضر ذلك أكثر مما ينفع”.

عندما تقوم بنتف خصلة رمادية، فإن الشعر المنتوف سوف يبدأ دورة نموه التالية في غضون ثلاثة أشهر تقريباً، كما يقول مصفف الشعر مايكل فان كلارك.

وأضاف: في كل دورة بعد سن العشرين تقريباً، ينمو الشعر مرة أخرى أرق قليلاً ويبقى لفترة أقصر قليلاً. دورات النمو على الرأس يبلغ متوسطها خمس سنوات، وهناك عدد محدود من دورات النمو.

لماذا يتحول الشعر إلى اللون الرمادي؟

مع تقدمك في العمر، تنتج بصيلات شعرك كميات أقل منه، مما يؤدي إلى تقليل لون الشعر وتحوله للون الرمادي.

وبالمثل، يبدأ عدد حبيبات الصبغة بشكل طبيعي في الانخفاض مع تقدم العمر، وعادة ما بين سن 28 و40 عاماً.

السبب في ذلك هو أن الخلايا الصبغية، وهي الخلايا التي تنتج الميلانين، تبدأ في التباطؤ وتنتج أقل من هذه الصبغة.

كما وتلعب الوراثة دوراً رئيسياً في سرعة ظهور الشعر الرمادي، حيث يحدد التركيب البيولوجي سرعة حدوث ذلك.

ومع ذلك، يمكن أن يؤدي التوتر أيضاً إلى تسريع عملية شيب الشعر، بحسب صحيفة إكسبريس البريطانية. -وكالات

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