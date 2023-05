لهذا السبب.. فيديو يرصد طرد والد هالاند من مباراة ريال مدريد

لم يستطع هداف أوروبا، النرويجي إيرلنغ هالاند، الظهور بالتألق المعتاد، خلال مباراة فريقه مانشستر سيتي أمام ريال مدريد على ملعب سانتياغو بيرنابيو، مساء الثلاثاء، حتى أن والده خطف الأضواء بشكل أكبر، من على مدرجات الملعب.

وانتشرت لقطات والد هالاند، آلفي هالاند، داخل مقصورة كبار الشخصيات في سانتياغو بيرنابيو، لكنه لم يكن هادئا يشجع ابنه هذه المرة، بل أثار حالة “شغب” غير معتادة.

Alfie Haaland was escorted out of a corporate box at the Santiago Bernabéu this evening after ‘insulting’ and ‘throwing food’ at Real Madrid supporters.

