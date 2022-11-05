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لهذا السبب.. سيلينا غوميز لا تستطيع الحمل والإنجاب

11:29 ص2022-11-05
لهذا السب.. سيلينا غوميز لا تستطيع الحمل والإنجاب
لهذا السب.. سيلينا غوميز لا تستطيع الحمل والإنجاب

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أعلنت النجمة العالمية سيلينا غوميز أنها لا تستطيع الحمل والإنجاب.

وفي التفاصيل، قالت غوميز في تصريحات خلال حضورها العرض الأول للفيلم الوثائقي My Mind & Me، الذي يكشف الكثير من تفاصيل حياتها وأسرارها، في مهرجان AFI إنها لا تستطيع الحمل والإنجاب بشكل طبيعي، بسبب الخطورة الكبرى على الجنين في رحمها.

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وأوضحت أن السبب وراء ذلك، هو الأدوية التي أخذتها خلال علاجها من اضطراب ثنائي القطب منذ نيسان (أبريل) عام 2020.

وأشارت إلى أن الأطباء طرحوا عليها فكرة “الأم البديلة” من خلال استئجار رحم إحدى السيدات، في حال أرادت أن تصبح أماً يوماً ما.

11:29 ص2022-11-05
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