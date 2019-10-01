لهذه الأسباب.. ألعاب الهواتف الذكية غير مناسبة للأطفال غالبا

الغد– قالت الهيئة الألمانية لاختبار السلع إن ألعاب الهواتف الذكية غير مناسبة للأطفال غالبا، وذلك بعد اختبار أجرته.

وأوضح الخبراء الألمان كما نقلت الجزيرة أن السبب في ذلك يرجع إلى عدة أمور منها حماية البيانات، حيث تجمع العديد من التطبيقات الكثير من البيانات أو تراقب المستخدم مع الوصول إلى الدردشات والرسائل الصوتية.

كما أن بيانات سياسات الخصوصية ليست واضحة للأطفال، فضلا عن أنه في بعض الأحيان تنقل التطبيقات بيانات الاستخدام حتى عندما يوقف المستخدم خاصية التتبع.

ومن الأسباب الأخرى التكاليف التي قد تتسبب فيها مثل هذه الألعاب عبر ما يعرف بالمشتريات داخل التطبيق (In-App Purchases)، مثل الملحقات الرقمية كالأزياء التي يتم شراؤها لشخصيات اللعبة، وهو ما قد يشكل فخ تكلفة يقع فيه الطفل.

وفي هذه الحالات ينصح الخبراء الألمان بحظر المشتريات داخل التطبيق عبر تحديد كلمة مرور غير معروفة للطفل في متجر غوغل بلاي. وبالنسبة لأجهزة آبل، يتم تعطيل عمليات الشراء عبر الإعدادات في الوظيفة “وقت الشاشة” (Screen Time).

وأشار خبراء المعهد الألماني إلى أن بعض الألعاب قد تعرض محتويات غير مناسبة للأطفال، مثل المشاهد الجنسية أو مشاهد العنف. لذا ينصح بالسماح للطفل باللعب فقط في وضع عدم الاتصال بالإنترنت، إذا كان التطبيق يسمح بهذا.

وبوجه عام ينبغي فحص الإعدادات بانتظام، فقد يغيرها الطفل. كما يتعين على الوالدين اللعب مع الطفل من آن لآخر لأخذ فكرة عن اللعبة.