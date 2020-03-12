لهذه الأسباب ابتعد عن قضاء عطلة نهاية الأسبوع أمام الشاشات الإلكترونية

علاء علي عبد

عمان- انتشرت منذ فترة فكرة أو تحد باسم “يوم في الأسبوع بدون لحوم”، ومن خلال اسمه يمكن أن نفهم طبيعة التحدي، وهو قيام المشاركين فيه بتجنب تناول اللحوم ليوم واحد أسبوعيا، وذلك في محاولة لتحسين صحة المشاركين في التحدي الذين يسرف بعضهم في تناول اللحوم بشكل يومي.

ونظرا لبساطة التحدي كونه يقتصر على يوم واحد فقط في الأسبوع، فقد لاقى تجاوبا ضخما من قبل الكثير من الناس، وكان لهذا التجاوب أثره الإيجابي بالفعل حتى بالرغم من ضآلته.

وفي السياق نفسه، ظهر ما يعرف بتحدي “التخلص من سموم التكنولوجيا” الذي ينادي بأن يقوم الناس بالتخلي عن مختلف أجهزتهم الإلكترونية لفترات معينة، وما من شك فإن الهدف لإطلاق مثل هذا التحدي واضح للجميع، فمدى إدمان استخدام الناس لمختلف الأجهزة التكنولوجية في زيادة مطردة، وهذا الأمر يؤثر سلبا على الكثير من جوانب حياة المرء، لا سيما الجانب الصحي.

تحدي التخلص من السموم التكنولوجية لم يكن واضحا بشكل كامل نظرا لعدم تحديد الفترة التي يجب أن يتخلى فيها المرء عن أجهزته. لكن على ما يبدو أن هناك توجها لما يمكن تسميته “الابتعاد عن الشاشات التكنولوجية في عطلة نهاية الأسبوع”. ولهذا التوجه العديد من الفوائد أذكر منها ما يلي: