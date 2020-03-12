لهذه الأسباب ابتعد عن قضاء عطلة نهاية الأسبوع أمام الشاشات الإلكترونية

علاء علي عبد
عمان- انتشرت منذ فترة فكرة أو تحد باسم “يوم في الأسبوع بدون لحوم”، ومن خلال اسمه يمكن أن نفهم طبيعة التحدي، وهو قيام المشاركين فيه بتجنب تناول اللحوم ليوم واحد أسبوعيا، وذلك في محاولة لتحسين صحة المشاركين في التحدي الذين يسرف بعضهم في تناول اللحوم بشكل يومي.
ونظرا لبساطة التحدي كونه يقتصر على يوم واحد فقط في الأسبوع، فقد لاقى تجاوبا ضخما من قبل الكثير من الناس، وكان لهذا التجاوب أثره الإيجابي بالفعل حتى بالرغم من ضآلته.
وفي السياق نفسه، ظهر ما يعرف بتحدي “التخلص من سموم التكنولوجيا” الذي ينادي بأن يقوم الناس بالتخلي عن مختلف أجهزتهم الإلكترونية لفترات معينة، وما من شك فإن الهدف لإطلاق مثل هذا التحدي واضح للجميع، فمدى إدمان استخدام الناس لمختلف الأجهزة التكنولوجية في زيادة مطردة، وهذا الأمر يؤثر سلبا على الكثير من جوانب حياة المرء، لا سيما الجانب الصحي.
تحدي التخلص من السموم التكنولوجية لم يكن واضحا بشكل كامل نظرا لعدم تحديد الفترة التي يجب أن يتخلى فيها المرء عن أجهزته. لكن على ما يبدو أن هناك توجها لما يمكن تسميته “الابتعاد عن الشاشات التكنولوجية في عطلة نهاية الأسبوع”. ولهذا التوجه العديد من الفوائد أذكر منها ما يلي:
- التعرف على مساوئ الإدمان على الأجهزة التكنولوجية: من أهم فوائد الابتعاد عن الشاشات التكنولوجية سواء أكانت تخص الهواتف الذكية أو أجهزة اللابتوب أو غيرها من الأجهزة، أن المرء يستطيع أن يدرك درجة إدمانه لهذه الأجهزة. فالرغبة لتفقد الهاتف الذكي تضع المرء أمام الحقيقة التي من الجائز أن تدفعه لتعديل نظام حياته بشكل يومي وليس فقط خلال عطلة نهاية الأسبوع.
- الشعور بالراحة تجاه مرور الوقت: من الأمور التي تسبب التوتر والضغط بشكل واضح، أن يكون على المرء أن ينجز مهمة طويلة بعض الشيء بدون أن يتعرض للمشتتات نظرا لحاجتها للتركيز. في هذه الحالة على الأغلب لن يقاوم المرء رغبته بتفقد هاتفه الذكي كلما سمع رنين أحد الإشعارات التي وصلته، ومن ثم يشعر بالندم لأنه تشتت بالفعل عن المهمة التي يجب عليه إنجازها. بينما عندما يلتزم المرء بالابتعاد الكامل عن الشاشات التكنولوجية في عطلة نهاية الأسبوع فسيجد أن لديه متسعا من الوقت لإنجاز مهما لطالما لم يجد الوقت الكافي لها.
- تحسن في شتى العلاقات مع الآخرين: أظهرت مجموعة من الدراسات الخاصة أن مجرد وجود الهاتف الذكي على الطاولة عند الخروج مع مجموعة من الأصدقاء مثلا، يعد كافيا لانقطاع الحديث مرات عدة وعدم التركيز فيما يطرح من مواضيع.