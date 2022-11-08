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لهذه الأسباب.. جيجي حديد تغلق حسابها على تويتر

11:50 ص2022-11-08
لهذه الأسباب.. جيجي حديد تغلق حسابها على تويتر
لهذه الأسباب.. جيجي حديد تغلق حسابها على تويتر

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أعلنت عارضة الأزياء الأميركية من أصول فلسطينية جيجي حديد عن إغلاق حسابها على موقع تويتر وذلك بسبب تصرفات إيلون ماسك الذي كان قد استحوذ على المنصة منذ أسابيع قليلة، وقيامه بتسريح عدد من الموطفين.

وكتبت جيجي عبر “ستوري انستغرام”: “أصبح تويتر بؤرة للكراهية والتعصّب، وبالتالي لا أريد أن أكون جزءاً من هذا المكان”.

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كما أضافت “آسفة لكل المتابعين هناك والذين أحببت التواصل معهم خلال فترة تواجدي في المنصة، أشعر بأن منصة تويتر لم تعد المكان الآمن لأي شخص، بل أصبحت فقط للأذية”.

وأرفقت جيجي تصريحها مع تغريدة لمستشارة حقوق الإنسان شانون راج سينغ، التي عملت في تويتر على مدى سنوات، حيث قالت “أمس كان آخر يوم لي في تويتر، جميع زملائي في قسم حقوق الإنسان تم إنهاء خدماتهم”.

 

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