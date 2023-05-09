لهذه الأسباب.. واتساب قد يختفي من بريطانيا

عمان – الغد – حذرت مجموعة من الوزراء في الحكومة البريطانية من مغبة عدم الإٍسراع في تعزيز إجراءات الأمان المتعلقة بـ”الواتساب” والمخاوف المرتبطة بانتهاك الخصوصية، وسط تحذيرات من اختفاء تطبيق المراسلة الشهير من البلاد.

ويجري التحضير لقانون الأمان على شبكة الإنترنت منذ أربع سنوات تقريبا.

يمنح مشروع القانون هيئة تنظيم الاتصالات في المملكة المتحدة سلطة فرض متطلبات على شبكات التواصل الاجتماعي للخضوع إلى معايير الأمان المرتبطة بالإرهاب أو عرض محتوى جنسي على الأطفال، مع فرض غرامات تصل إلى 10 بالمائة من المبيعات العالمية على الجهات التي لا تمتثل للقانون. وبحسب “واتساب” أن مشروع القانون يخل بسياسة الخصوصية لديها المرتبطة بتشفير المراسلات بين المستخدمين.

وقالت العضو في مجلس اللوردات البريطاني، كلير فوكس، يجب أن نتذكر أنها منصات عالمية، لديهم نظام يعمل لمليارات الأشخاص في جميع أنحاء العالم، إن السوق الصغيرة نسبيا مثل المملكة المتحدة ليست شيئا يمكن أن يعرضوا مليارات المستخدمين الخاصة بهم للخطر حول العالم “.

من جانبه، قال متحدث باسم وزارة الداخلية: “نحن ندعم التشفير القوي، لكن هذا لا يمكن أن يكون على حساب السلامة العامة”.