لوبيتيجي: أضفنا نقطة إلى رصيدنا وكنا نرغب في الانتصار

إشبيلية – قال مدرب إشبيلية، جولين لوبيتيجي، عقب التعادل السلبي أمام برشلونة بالليغا، إن فريقه أضاف نقطة إلى جعبته لكنه كان يرغب في تحقيق النقاط الثلاثة.

وصرح لوبيتيجي: “نرغب في الفوز دائما، واليوم أيضا. أتيحت لنا فرصا كانت ستمنحنا الفوز، هم أيضا يضغطون عليك وكانوا يبادرون، لكنني لا أتذكر فرصا خطيرة لهم”.

وأكد مدرب إشبيلية أن برشلونة “لم يحظ بفرص كبيرة، باستثناء الضربة الحرة المباشرة لميسي التي أبعدها كوندي” في المقابل سنحت لإشبيلية “ثلاث أو أربع فرص” وفقا له.

ولم يرغب لوبيتيجي في التأكيد على رغبة فريقه صاحب المركز الثالث بالليجا في حجز مقعده بدوري الأبطال، مشيرا إلى أنه لا يحب الدخول في مقارنات مع أي ناد آخر، حيث يتنافس معه أتلتيكو مدريد على هذا المركز، والذي سيخوض غدا مباراته بنفس الجولة أمام بلد الوليد وحال الفوز بها سيتقاسم معه النقاط. (إفي)