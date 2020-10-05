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لوبيتيجي: إشبيلية كان قادرا على الفوز أمام برشلونة

منذ ساعة واحدة

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برشلونة – قال مدرب إشبيلية، جولين لوبيتيجي، إن فريقه كان قادرا على الفوز بالنقاط الثلاثة خلال مباراته الليلة الماضية أمام برشلونة، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله على ملعب (كامب نو) ضمن منافسات الجولة الخامسة من الليغا.

وصرح لوبيتيجي: “ينبغي تقييم النقطة التي حصدناها أمام فريق برشلونة جيد للغاية. نحن سعداء بهذه النقطة، لكننا لا نرحل ونحن نشعر بالرضا إزاء التعادل لأنه كان بإمكاننا الفوز بالنقاط الثلاثة. حظينا بعدة فرص لتحقيق ذلك”.

وأوضح أنه خلال الدقائق الأخيرة من عمر المباراة حاصر برشلونة فريقه في منطقته، لكنه لم يستغل ذلك بأفضل طريقة ممكنة، وقال: “الطبيعي أن يعاقبوك وهم لم يفعلوا ذلك، تملكنا شعور بالخوف من الهزيمة في نهاية المباراة”. (إفي) 

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