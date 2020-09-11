آخر الأخبار الرياضةالرياضةرياضة عربية وعالميةكرة القدم

لوبيتيجي: بايرن ميونخ الأفضل في العالم حاليا

منذ ساعة واحدة

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

إشبيلية –  وصف مدرب إشبيلية، جولين لوبيتيجي، بايرن ميونخ، منافسه في كأس السوبر الأوروبي المقرر يوم 24 أيلول (سبتمبر)  في بودابست، بأنه “فريق عظيم” معتبرا إياه الأفضل في العالم حاليا.

وفي تصريحات لموقع يويفا ونقلها النادي الأندلسي، أبرز لوبيتيجي أن الفريق البافاري يتمتع “بقوة فردية مذهلة، ويحظى بمدرب (هانز ديتر فليك) يستحق الإشادة لكيفية تغييره لمسار الفريق من خلال منحه شخصية وعقلية جماعية قوية “.

وواصل المدرب السابق لريال مدريد ومنتخب إسبانيا الثناء على البايرن “الذي فاز ببراعة بالدوري والكأس المحليين وبالتشامبيونز”، في الوقت الذي أكد فيه أنه على الرغم من إمكانيات هذا الخصم، فإن فريقه سيستعد للنهائي “بحماس وطموح وتواضع”.

وأكد لوبيتيجي “نحن نحترم المنافس لكن لدينا طموح وحماس. نعتزم أن نكون أبطالًا على الرغم من أن ذلك لن يكون سهلا”.

وأشار إلى أنه على الرغم من ضيق الوقت الذي كان لديهم للاستعداد للمباراة، فإنه لن يشتكي، بل على العكس من ذلك، فإنه فريقه سوف “يعمل وسيركز على الاستعداد لكأس السوبر”. – (إفي)

مقالات ذات صلة

سيرينا وليامز : لا أعذار .. أزارينكا كانت أفضل

منذ ساعتين

برشلونة يعلن إصابة أنسو فاتي

منذ ساعتين

بوتاس يتصدر التجارب الحرة الأولى لسباق توسكانا للفورمولا1

منذ ساعتين

بانيغا يودع إشبيلية بالدموع ويصفه بأنه “أهم ناد” في حياته

منذ ساعتين
انتخابات 2020
60 يوما
#الأردن_ينتخب
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock