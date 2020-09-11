لوبيتيجي: بايرن ميونخ الأفضل في العالم حاليا

إشبيلية – وصف مدرب إشبيلية، جولين لوبيتيجي، بايرن ميونخ، منافسه في كأس السوبر الأوروبي المقرر يوم 24 أيلول (سبتمبر) في بودابست، بأنه “فريق عظيم” معتبرا إياه الأفضل في العالم حاليا.

وفي تصريحات لموقع يويفا ونقلها النادي الأندلسي، أبرز لوبيتيجي أن الفريق البافاري يتمتع “بقوة فردية مذهلة، ويحظى بمدرب (هانز ديتر فليك) يستحق الإشادة لكيفية تغييره لمسار الفريق من خلال منحه شخصية وعقلية جماعية قوية “.

وواصل المدرب السابق لريال مدريد ومنتخب إسبانيا الثناء على البايرن “الذي فاز ببراعة بالدوري والكأس المحليين وبالتشامبيونز”، في الوقت الذي أكد فيه أنه على الرغم من إمكانيات هذا الخصم، فإن فريقه سيستعد للنهائي “بحماس وطموح وتواضع”.

وأكد لوبيتيجي “نحن نحترم المنافس لكن لدينا طموح وحماس. نعتزم أن نكون أبطالًا على الرغم من أن ذلك لن يكون سهلا”.

وأشار إلى أنه على الرغم من ضيق الوقت الذي كان لديهم للاستعداد للمباراة، فإنه لن يشتكي، بل على العكس من ذلك، فإنه فريقه سوف “يعمل وسيركز على الاستعداد لكأس السوبر”. – (إفي)