مدريد – صرح جولين لوبيتيجي، مدرب فريق إشبيلية، عقب تعادل فريقه أمام أتلتيكو مدريد السبت (2-2) في الليغا، وهي المباراة التي فيها تم احتساب ركلتي جزاء بعد الرجوع لتقنية الفيديو، بأن “الفار” يجب أن يتدخل فقط عندما تكون لعبة حاسمة.

وقال لوبيتيجي عقب انتهاء اللقاء: “في رأيي، يجب أن يتدخل الفار فقط عندما تكون اللعبة حاسمة، عندما تفكر لمدة 3 دقائق في الذهاب لرؤية اللعبة أم لا، فهذا ما أقصده، أرغب في أن تذهب التقنية في هذا الاتجاه لأسباب منطقية”.

وتحدث المدرب حول تقنية الفيديو ليبدي انزعاجه من الوقت المهدر بسببها، حيث أوضح أن الحالتين في شوط المباراة الأول كل منها استغرقت خمس دقائق تقريبا.

وأضاف لوبيتيجي: “كامل احترامي للقرارات والتدخلات التحكيمية ولكن جو المباراة إضافة إلى 5 أو 6 دقائق من التوقف بالتأكيد سيؤثر على إيقاع اللقاء”.

وعلى جانب آخر، أبدى المدرب رضاه عن الإيقاع “العالي للغاية” لفريقه خلال الشوط الأول من اللقاء، والذي قدّم فيه “الكثير من الأشياء الجيدة”. (إفي)