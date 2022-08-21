لوبيز وأفليك يحتفلان بزفافهما للمرة الثانية-(صور+فيديو)

احتفل الثنائي جينيفر لوبيز وبن أفليك بزفافهما للمرة الثانية بعد أقل من شهر على إعلان زواجهما في لاس فيجاس.

ومن بين النجوم الحاضرين مات ديمون وزوجته لوسيانا والمخرج كيفن سميث وزوجته وكلارس جيسون وغيره.

أقيم الزفاف في منزل أفليك وظهرت لوبيز وهي مرتدجية فستان زفاف أبيض بينما ارتدى إفليك بدلة توكسيدو بيضاء وحضر الزفاف أبناء الثنائي.

جينيفر لوبيز وبن أفليك يسيران فوق سجادة بيضاء مبهرة

قبلة زفاف جينيفر لوبيز وبن أفليك التقطتها عدسات المصورين

موكب أبيض للعروسين

مشاهد رومانسية بينهما على البحر

ومؤخرا، سافرت المغنية والممثلة الأمريكية جينيفر لوبيز مع زواجها الممثل بن أفليك إلى باريس لقضاء شهر العسل هناك.

عدد الحضور لم يكن كبيرًا واتسم الزفاف بالخصوصية

مشاهد من حفل زفاف جينيفر لوبيز وبن أفليك

موكب جينيفر لوبيز وبن أفليك امتد من الماء إلى الخضرة

حفل الزفاف اكتسى باللون الأبيض في كافة تفاصيله

وانتشرت صورا لجينيفر لوبيز وبن أفليك خلال تنزههما في شوارع باريس وهما يقضيان وقتا رومانسيا معا، وظهرا في بعض الصور يجلسان في إحدى الحدائق ويتبادلا القبلات.

جينيفر لوبيز وبن أفليك وسط الأطفال

وظهر بن أفليك يحمل في يديه كاميرا ويلتقط صورا لعروسه جينيفر لوبيز في كل مكان.

وأطلت جينيفر لوبيز بفستان أبيض بنقوشات ورود مع “صندل” أبيض وحقيبة حمراء، ورفعت شعرها إلى الأعلى، أما بن أفليك ارتدى بنطلون أزرق غامق مع قميص أزرق سماوي وحذاء رياضي أبيض.

يذكر أن جينيفر لوبيز وبن أفليك احتفلا رسميا بزواجهما في 17 يوليو الجاري.

وكانت جينيفر لوبيز قد نشرت عبر موقعها الرسمي تفاصيل ليلة زواجها المميزة، التي أطلت فيها بفساتين أحدها ارتدته في فيلم سابق.

وأطلت جينيفر لوبيز بفستان أبيض رقيق بدون أكمام، وتزينت بسوار وأقراط، وتركت شعرها ينسدل متموجا على كتفيها.

كما ظهرت بفستان زفاف أبيض طويل من الدانتيل بأكمام طويلة ومكشوف الكتفين، مع طرحة طويلة من تصميم زهير مراد، من مجموعته لعروس ربيع 2023، وهذه المرة ارتدت عقدا زين رقبتها.