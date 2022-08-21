لوبيز وأفليك يحتفلان بزفافهما للمرة الثانية-(صور+فيديو)

احتفل الثنائي جينيفر لوبيز وبن أفليك بزفافهما للمرة الثانية بعد أقل من شهر على إعلان زواجهما في لاس فيجاس.
ومن بين النجوم الحاضرين مات ديمون وزوجته لوسيانا والمخرج كيفن سميث وزوجته وكلارس جيسون وغيره.
ومؤخرا، سافرت المغنية والممثلة الأمريكية جينيفر لوبيز مع زواجها الممثل بن أفليك إلى باريس لقضاء شهر العسل هناك.
وانتشرت صورا لجينيفر لوبيز وبن أفليك خلال تنزههما في شوارع باريس وهما يقضيان وقتا رومانسيا معا، وظهرا في بعض الصور يجلسان في إحدى الحدائق ويتبادلا القبلات.
وظهر بن أفليك يحمل في يديه كاميرا ويلتقط صورا لعروسه جينيفر لوبيز في كل مكان.
وأطلت جينيفر لوبيز بفستان أبيض بنقوشات ورود مع “صندل” أبيض وحقيبة حمراء، ورفعت شعرها إلى الأعلى، أما بن أفليك ارتدى بنطلون أزرق غامق مع قميص أزرق سماوي وحذاء رياضي أبيض.
يذكر أن جينيفر لوبيز وبن أفليك احتفلا رسميا بزواجهما في 17 يوليو الجاري.
وكانت جينيفر لوبيز قد نشرت عبر موقعها الرسمي تفاصيل ليلة زواجها المميزة، التي أطلت فيها بفساتين أحدها ارتدته في فيلم سابق.
وأطلت جينيفر لوبيز بفستان أبيض رقيق بدون أكمام، وتزينت بسوار وأقراط، وتركت شعرها ينسدل متموجا على كتفيها.
كما ظهرت بفستان زفاف أبيض طويل من الدانتيل بأكمام طويلة ومكشوف الكتفين، مع طرحة طويلة من تصميم زهير مراد، من مجموعته لعروس ربيع 2023، وهذه المرة ارتدت عقدا زين رقبتها.