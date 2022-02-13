لوجود ديدان حية.. وقف إنتاج خليط كيك جاهز في عمّان

أعلن مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء، الدكتور نزار مهيدات، اليوم الأحد، إيقاف خط إنتاج منتج خليط كيك جاهز في إحدى المصانع الغذائية بالعاصمة عمّان.

وأوضح مهيدات أن فرق الرقابة والتفتيش في مديريتي الغذاء والمناطق كشفت على إحدى المصانع الغذائية في العاصمة عمان وأوقفت احترازيا خط إنتاج منتج خليط كيك جاهز لحين صدور نتائج التحليل المخبري لعينات المنتج عن مختبرات المؤسسة واتخاذ الإجراءات اللازمة على ضوئها، وذلك ضمن إجراءات المؤسسة لمتابعة ملاحظة مواطنة مفادها العثور على ديدان حية في إحدى عبوات المنتج.

وأضاف أن فرق الرقابة والتفتيش كشفت كذلك على المنشأة التي تم شراء المنتج منها وحجزت كمياته المتوفرة داخل مستودعاتها بالكامل، ونفذت مسحًا ميدانيًا شاملًا للأسواق للتحري عن المنتج وسحبه احترازيًا، مشيرًا إلى أنه ومن خلال الفحص الحسي تبين خلو المنتج المذكور من الديدان.

ودعت المؤسسة المواطنين إلى التواصل معها في حال وجود أي ملاحظات أو استفسارات أو شكاوى من خلال خط الشكاوى المجاني 117114 والبريد الإلكتروني [email protected] وعبر تطبيق “واتساب” على الرقم ‪0795632000‬.