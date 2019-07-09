لوحات أسترالية أردنية تزهو في المتحف الوطني

عمان- الغد- افتتح في المتحف الوطني الأردني للفنون الجميلة معرض فني بعنوان “حس المكان”، وهو معرض يضم أعمالا لفنانين من سكان أستراليا الأصليين، ولفنانين أردنيين من المجموعة الدائمة للمتحف الوطني الأردني.

ويأتي المعرض “حس المكان” الذي ينظمه المتحف الوطني الأردني للفنون الجميلة بالتعاون مع السفارة الأسترالية في الأردن وجاليري جابينجكا في أستراليا وجاليري جاكاراندا في عمان، بمناسبة بداية أسبوع (NAIDOC 2019 وهو أسبوع اللجنة الوطنية للاحتفال بيوم السكان الأصليين وسكان الجزر في أستراليا)، حيث تم التفكير في دمج بعض الأعمال الفنية الأردنية المعاصرة من المجموعة الدائمة للمتحف الوطني الأردني والتي تتلاقى بعض الشيء في تناولها بحس المكان، من حيث الألوان والخطوط والملمس مع أعمال فنية لفنانين من سكان أستراليا الأصليين. ويستمر المعرض لغاية 30 من الشهر الحالي.

ويقول الدكتور خالد خريس مدير عام المتحف الوطني عن المعرض، “عندما نتحدث عن فن سكان أستراليا الأصليين، فنحن نتحدث عن فن يضرب جذوره في تاريخ ومعتقدات هؤلاء السكان منذ آلاف السنين، وهو فن يلتقي في ظاهره مع الفنون المعاصرة، إلا أنه يعتبر امتدادا لتاريخ متواصل يحمل في طياته معاني روحانية عميقة، وهو يمثل في الحقيقة معتقدات وطقوسا روحانية لهؤلاء السكان الذين بدأوا بالتعبير عن أنفسهم من خلال هذا الفن بشتى الطرق والوسائل، من خلال الرسم على جدران الكهوف والصخور، وفيما بعد على الخشب والقماش والورق، وهي تركز في الغالب على عناصر الطبيعة. ويحضى هذا الفن هذه الأيام بأهمية كبيرة في العالم، وهنالك صالات عرض متخصصة في عرض هذه الأعمال التي تمثل تاريخ هؤلاء السكان ومعتقداتهم وارتباطهم بأرضهم وثقافتهم الضاربة في أعماق التاريخ”.

أما السيد مايلز ارميتاج السفير الأسترالي في الأردن فقد تحدث قائلا:” نيابة عن الحكومة الاسترالية يسرني أن أرحب بكم في معرضنا “حس المكان”، الذي يعرض أعمال فنانين أستراليين اصليين، وأعمالا من مجموعة المتحف الوطني الأردني للفنون الجميلة. يسلط المعرض الضوء على قوة الارتباط بالأرض والمكان الذي يتقاسمه فنانو أستراليا الأصليون ونظراؤهم الأردنيون”.