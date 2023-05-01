لوحات فنية ومشغولات يدوية تزهو في مؤسسة “إربد أجمل”

أحمد التميمي

إربد – نظمت مؤسسة “إربد أجمل” معرض جودي الفني، وبازارا خيريا لمجموعة من الفنانين وسيدات المجتمع تحت رعاية المهندسة ماجدة شويات والنائب خالد الشلول، وبحضور مجموعة من المثقفين ونشطاء المجتمع ورؤساء اللجان في حزب الاتحاد الوطني إربد ومنسق الشمال مجدي الشلبي.

وعرض رئيس المؤسسة محمود طبيشات فكرة عن نشاطات المؤسسة، ثم تولى رئيس اللجنة الثقافية لحزب الاتحاد الوطني رائد العمري رئيس اتحاد القيصر للآداب والفنون تقديم الحفل.

وبين العمري الدور الثقافي والمجتمعي وما يقع على عاتق الهيئات الثقافية ومؤسسات المجتمع والوزارات والدوائر الرسمية لدعم هذه الفئات.

المهندسة ماجدة الشويات، أثنت على الفنانين المشاركين ورحبت بالحضور، ونوهت إلى دور الوزارات والمؤسسات في توفير الدعم الحقيقي لهذه الفئة من الفنانين الشباب وتوفير ساحات أو أماكن دائمة ومجانية ومخدومة مخصصة لسيدات المجتمع لعرض منتجاتهن ومصنوعاتهن اليدوية.

وشجعت كل المشاركين للاستمرار بإظهار موهبتهم وصقل إبداعاتهم، وطلبت من النائب أن يتابع هذا المطلب.

النائب خالد الشلول شكر القائمين على هذا النشاط، وحفز معنويا كل المشاركين.

وتعهد بنقل ومتابعة همهم للوزارات والدوائر المختصة لإيجاد الدعم لمثل هذه الفئة، كما تعهد بمتابعة توفير ساحات ومكتبات للأطفال مع بلدية إربد.

وقد شارك في المعرض كل من الفنانين الشباب: جودي عادل الصفدي لوحات زيتية طبيعية وبازلت، محمد حسين العمري بورتريه بالفحم والرصاص، جوليانا عمر البصول لوحات تعبيرية وبورتريهات، د. إسراء الشريدة بورتيريه ورسم مشاهير زيتي وفحم. وكما شارك في البازار كل من غفران المطلق مشغولات يدوية ورزن، بيان عبابنة وحنين الدومي تريكو وحرف، وحسنة محمد علي بمأكولات شعبية.

وفي نهاية الحفل، تولى النائب خالد الشلول وم. ماجدة الشويات الشهادات والتكريمات لمجموعة المشاركين باسم المؤسسة، وتجول الحضور في البازار وتبضعوا منه تشجيعا للمشاركات.