لوحات مغلفة بالشوق والحنين تزهو في “حكاية وطن”

أحمد التميمي – ضمن احتفالات إربد عاصمة الثقافة العربية للعام الحالي، افتتح في دار ارت جاليري، المعرض الشخصي الخامس للفنانة مرام حسن بعنوان “حكاية وطن”.

وعرضت الفنانة ما يقارب 22 عملا فنيا، تنوعت بين المدرسة الكلاسيكية والواقعية والانطباعية والسريالية في تكوين قصة أو حكاية وطن.

ونقلت لوحات مرام طابع الحنين والعشق للوطن الذي حملته في جنباتها.

وتقول الفنانة إنه لا بد أن يكون لكل فنان رسالة يبثها من خلال لونه وفكره عبر لوحاته، ورسالتها هي المحافظة على إثبات حق الوطن الأم فلسطين في وجوده.

وشكرت الفنانة وزارة الثقافة على جهودها في دعم الفنان، لأن الفن لطالما كان الموروث الثقافي والاجتماعي لأي حضارة قائمة.

وتمزج الفنانة مرام بلوحاتها بين الواقع والجمال وبين القديم والحديث وبين الألم والأمل.

والفنانة مرام هي عضو برابطة الفنانين التشكيليين الأردنيين وعضو في اتحاد الفنانين الروسيين، وهي رئيس الفرع لاتحاد الفنانين الروسيين وعضو في أكثر من جمعية فنية.

واستخدمت الفنانة الألوان الزيتية في التعبير عن لوحاتها، لما لهذه الخامة من استمرارية، وهذا ما تهدف إليه الفنانة، أن تبقى لوحاتها لسنوات بين يدي متلقيها، فرسمت الوطن بشغف كبير لما له من عشق في قلبها وفكرها، وهي تحاول أن تجعل من فنها وسيلة للتعبير عن مشاعرها وفكرها بأسلوبها وبصمتها الخاصة في بورتريه أو عمارة أو صور سريالية تنبع من وجدان وشجن عميق.