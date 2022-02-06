لوحات “وادي فينان” تزهو في معرض “مصر الدولي للفنون”

معتصم الرقاد

عمان- يشارك معرض وادي فينان للفنون في فعاليات الدورة الثالثة من معرض مصر الدولي للفنون، خلال الفترة من 4 إلى 8 شباط (فبراير) للعام الحالي، في القاهرة، حيث يعرض أعمال سبعة فنانين هم: نيسا رعد من الأردن، زيد شوا من الأردن، خلدون حجازين من الأردن، محمد دحيدل من الأردن، رسمي الخفاجي من العراق، حمزة بونوا من الجزائر، وبشر قوشجي من سورية.

والفنان حمزة بونوا مواليد عام 1979 في الجزائر. انضم بونوا إلى مدرسة الفنون الجميلة بالجزائر العاصمة واستوحى أفكاره من الفن الأمازيغي والإسلامي والإفريقي، وتتضمن أعمال بونوا حركات اللون والشكل، وتتداخل ضرباته الجريئة وتكتسب مساحة بين عناصر عمله، وغالبا ما تشير إلى النص الغامض ذي الحضور الكثيف للون تظهر أعماله الحروف في شكل مجرد، تنمو وتلتف.

أما الفنان محمد دحيدل فهو من مواليد نينوى، العراق عام 1975، ودرس التصميم الجرافيكي في معهد المعلومات والتكنولوجيا في عمان/ الأردن، وهناك حضور للتعبير الإنساني في عمله، باستخدام الحركة العميقة لخلق تكوين تعبيري هادئ. تستحوذ الخطوط، بنعومتها وحنانها، على حركة الإنسان وروحه في اللون والشكل، وتتبعها بشعر غنائي مريح، وتظهر أعماله التعبيرية التجريدية إيقاعات وهدوء مهنته دون نشاز.

للفنان مشاركات عديدة في معارض وورش عمل فنية في الأردن وبيروت.

والفنان خلدون حجازين ولد في عمان /الأردن عام 1988. وحصل على درجة البكالوريوس في الفنون البصرية مع تخصص في الرسم والتصوير من الجامعة الأردنية في عام 2010. لاحقا، في عام 2014، حصل على درجة الماجستير في الفنون الجميلة من بوسطن في SMFA في جامعة تافتس.

يأتي موضوع حجازين من اهتمامه باستكشاف مفاهيم مثل السلطة والنبل والمقدس في الثقافة المعاصرة أثناء مشاهدة مظاهرها بسخرية في سردنا اليومي، تنبع مجموعة أعماله من تقليد الرسم التمثيلي وأساليبها في تنظيم المشهد وتصوير الصفات المادية.

الفنان رسمي الكفاجي ولد في ديوانية، العراق عام 1945. وهناك حصل على إجازة في الفن من معهد الفنون الجميلة في بغداد، ثم لاحقا من أكاديمية الفنون الجميلة في فلورنسا بإيطاليا.

شارك في معارض مختلفة في العراق حتى عام 1977 عندما انتقل إلى إيطاليا. في تأليف أعماله، يبدأ كفاجي بورقه وفرشاة تعمل كعصا للمشي، ثم ينقل إلى المكان الذي كان من المفترض أن يصل إليه، حيث يسمح لنفسه باكتشافات خلال مسيرته غير عادية وتكون الصورة النهائية مدمجة في العمل النهائي كل ضربة فرشاة تغلف الأخرى، تماما كما يمكن لكل عمل فني أن يؤدي إلى ظهور الآخرين.

والفنان بشر قوشجي ولد في دمشق/ سورية عام 1983، وتخرج في كلية الفنون الجميلة بدمشق، يمثل قوشجي قوة مؤثرة في دائرة الفن الإقليمي لأكثر من عقد من الزمان مع أعماله في اللوحات القماشية التي تبدو في النهاية وكأنها لمحة عن المستقبل. فهو يجمع بين الفنون الجميلة والتصميم الجرافيكي لإنتاج قطع آسرة.

أما الفنانة نيسا رعد (فخر النساء رعد)، ولدت في عمان عام 1981، وتخرجت في جامعة براون عام 2002 بدرجة البكالوريوس في التاريخ قبل حصولها على ماجستير في التصميم الحضري من جامعة كاليفورنيا بلندن عام 2004 .

رعد لها جذور سويدية وتركية نتج عنها خلفية انتقائية أثرت في أسلوبها الفني. الوسائط المختلطة والألوان النابضة بالحياة والملمس الغني والتناقضات الممتعة موجودة في كل مكان في عمل نيسا “غريب الأطوار” المستوحى من كل من المناطق الحضرية والطبيعية، ولا سيما مدن الشرق الأوسط.

وأخيرا الفنان زيد الشوا ولد في عمان/ الأردن عام 1978، ودرس الهندسة في الجامعة الأردنية، وحصل على ماجستير إدارة الأعمال من الجامعة الأميركية في دبي، وبدأ حبه واهتمامه بالفن في سن مبكرة، وعمل بشكل أساسي على الصور الشخصية والمناظر الطبيعية في شكل كلاسيكي وباستخدام ظلال أحادية اللون من الفحم بشكل أساسي كوسيط تطور أسلوبه إلى شكله الحالي الذي يجمع بشكل أساسي بين الكثافة العاطفية للتعبير التجريدي والطبيعة التفكيكية للتكعيبية، في تعبير مبسط عن الشكل وعلاقته بمحيطه ولقاءاته وارتباطاته.