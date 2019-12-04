لوحة نادرة لغوغان تباع بسعر 9,5 ملايين يورو في باريس

باريس– بيعت لوحة نادرة لبول غوغان من المرحلة التاهيتية “تي بوراو 2” الثلاثاء بسعر 9,5 ملايين يورو لدى دار “آرتكوريال” أي ضعف السعر المتوقع.

وتندرج هذه اللوحة ضمن مجموعة من تسع لوحات أنجزت في تاهيتي. وهي الأخيرة في هذه السلسلة التي كانت لا تزال ملك أفراد. وقد عرضت خصوصا في متحف متروبوليتان في نيويورك من 2007 إلى 2017.

وقالت دار المزادات الباريسية إن “جامعا أجنبيا” فاز بالمزايدات.

وبات المرحلة التاهيتية الأشهر بين أعمال غوغان والتي تعرض بعض من أجمل لوحاتها في أكبر المتاحف العالمية، تتعرض لانتقادات بسبب علاقات قد يكون الفنان الفرنسي أقامها مع قاصرات.

ويعود السعر القياسي المطلق لأحد أعمال غوغان إلى العام 2006.

فقد بيعت لوحة “الرجل والفأس” بسعر 40,3 مليون دولار لدى دار “كريستيز” في نيويورك. (أ ف ب)