“لوحـة الأمل”.. رسومات تعكس إبداعات الصغار

معتصم الرقاد



عمان- بتنظيم من مؤسسة حرير للتنمية المجتمعية، أقيم معرض “لوحـة الأمل” مؤخرا في جاليري راس العين تحت رعاية وزيرة الثقافة هيفاء النجار وحضـور سفيرة الاتحاد الأوروبي، ومدير عمليات التدريب في الدفاع المدني العميد حاتم الجابر، ومندوبين عن وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة.

والمعرض امتدادا لفعالية لوحة الأمل التي تم رسمها في مدينة العقبة من قبل أطفال مصابين بالسرطان، الأيتام، ذوي الإعاقة، أطفال المدارس والمجتمع المحلي حيث شكلت أكبر لوحة فنية طفولية بأنامل الصغار وإبداعهم، وبلغت مساحتها 225 مترا مربعا.

وجاء المعرض ليكون بمثابة عرض لهذه اللوحات إضافة الى تواجد ركن خاص لورشات الرسم واستخدام العلاج النفسي للأطفال عن طريق الرسم بالرمل.

يضم المعرض أكثر من مائتي لوحه تدعو للأمل والسلام بألوانها الزاهية، هي ليست رسومات عشوائية خطت بأيدي نحيلة أنهكها المرض، وإنما رسالة طفولة حرمت متعة الصحة لتقول للآخرين “نحن هنا جئنا نشارككم الحياة”.

وأكد مؤسس حرير للتنمية المجتمعية نهاد الدباس أن الهدف من معرض لوحة الأمل هو امتداده لجميع محافظات المملكة، وتجسيد القيم الإنسانية، شاكرا المؤسسات الوطنية التي مدت يد العون لمبادرة حرير وساهمت في رسم البسمة على وجوه الأطفال بدعم اللوحات التي سيذهب ريعها لباروكة الأمل.

وشهد معرض لوحة الأمل زيارة لوزير التنمية الاجتماعية أيمن المفلح، حيث اطلع على الأعمال الفنية واللوحات التي نفذها أطفال السرطان، الأيتام، وأصحاب الهمم، والأطفال اللاجئين وأبناء غزة وأطفال المدارس وطلاب الجامعات.

واستمع من مدير المعرض/مؤسس حرير للتنمية المجتمعية إلى شرح عن أهمية المعرض وأهداف مبادرة حرير ورؤيتها مبينًا آلية حياكة البواريك وكيف يتم تقديمها لمرضى السرطان بشكل مجاني وعن أنشطة مؤسسة حرير في دمج أطفال مرضى السرطان مع الأصحاء في نشاطات إنسانية جميلة، وريع هذا المعرض من خلال بيع اللوحات والأعمال الفنية التي ستذهب لدعم باروكة الأمل ومرضى السرطان.

وخلال الزيارة أكد المفلح أن الاهتمام بالطفولة هو حجر الأساس الأول في بناء المستقبل الأفضل، وأهمية ودور مؤسسات المجتمع المدني والمبادرات التي تعنى بالطفولة ومنها مؤسسة حرير في خدمة الطفولة.

ومن جانب آخر أثنى مؤسس حرير نهاد الدباس على الجهود التي تقدمها وزارة التنمية في خدمة المجتمع والطفولة، مشيرًا إلى أن حرير تسعى إلى التنسيق المستقبلي مع الوزارة من أجل أنشطة لوحة الأمل.

وبحثت الورشات المقامة ضمن المعرض حقوق الطفل والمشاركة في عمل سكتشات وفيديوهات توعوية من شأنها إيجاد حلول لمشاكل الأطفال، وتعزير مفهوم المشاركة لدى الأطفال وأسسها وأهدافها.

وعلى صعيد آخر، أقامت دائرة المرافق والبرامج الاجتماعية نشاطا شمل معرضا للرسومات في مبنى أمانة عمان الرئيسي (حضانة الأطفال)، وبتنظيم من مؤسسة حرير للتنمية المجتمعية ضمن مبادرة “بسمة أمل”.

ويهدف المعرض الذي حضره نائب مدير المدينة للشؤون المجتمعية حاتم الهملان إلى تسليط الضوء على الأعمال الفنية والإبداعية التي رسمها أطفال مرضى السرطان والأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة وأطفال من المدارس والمجتمع المحلي.

وأكد الهملان أن مثل هذه الفعاليات هي جزء لا يتجزأ من اهتمامات أمانة عمان بالمجتمع المحلي، وأن الرسم يدخل البهجة والسرور إلى قلوب الأطفال ويعبر عن إبداعاتهم.

وفي نهاية النشاط ثمن الدباس التعاون الذي تبديه الأمانة في إنجاح فعاليات مؤسسة حرير من خلال تقديم الدعم اللوجستي المتمثل بالمواقع الثقافية والاجتماعية التابعة لها والكوادر المؤهلة والمدربة.