“لوسيد موتورز” تبني أول مصانعها للسيارات الكهربائية في أميركا

دبي- كشفت لوسيد موتورز، الشركة التي تسعى إلى إرساء معايير جديدة في عالم النقل المستدام عبر سياراتها الكهربائية الفاخرة والمتقدمة، عن استكمال المرحلة الأولى من بناء منشأتها المتطوّرة والجديدة للتصنيع في كازا غراندي بولاية أريزونا الأميركية، على أن يتم تكليف العمليات ومعدّات الإنتاج قبل بدء إنتاج لوسيد أير في ربيع العام 2021.

وصممت لوسيد مصنعها المبتكر الأول من نوعه للسيارات الكهربائية في أميركا الشمالية مع التركيز على مفهوم الاستعداد للمستقبل لتتمكن من إجراء عمليات توسّع مرحليّة إضافية للموقع. ومن المتوقع انطلاق المرحلة التالية من الخطة المرسومة للمصنع في العام 2021، لبدء إنتاج أول سيارات العلامة التجارية من الفئة الرياضية متعددة الاستعمالات تحت اسم جرافيتي بروجيكت في العام 2023. وفي إطار تعليقه على هذا الإنجاز، قال بيتر رولينسون، الرئيس التنفيذي ورئيس قسم التكنولوجيا لدى لوسيد موتورز: “انطلقت أعمال بناء المصنع الجديد على مساحة 590 آكر في كازا غراندي بولاية أريزونا بتاريخ 2 ديسمبر 2019. وفي غضون أقل من عام، نجحنا باستكمال بناء مصنع السيارات الكهربائية الأول من نوعه في أميركا الشمالية. وقد بذل فريقنا قصارى جهده وأظهر أعضاؤه مرونة كبيرة لنتمكن اليوم من تكليف المعدات المتوافقة مع نظام تصنيع لوسيد بهدف بدء عمليات إنتاج الجيل التالي من السيارات الكهربائية، لوسيد أير، في غضون بضعة أشهر فقط.

واستطاعت لوسيد بناء أسطولها التجريبي الأولي بالكامل كجزء من عملية تشغيل المصنع، الذي يختبر عمليات ومعدّات الإنتاج المبتكرة والمتطورة في لوسيد، وتنتقل اليوم نحو إنشاء سلسلة نهائية من نماذج الإنتاج التمثيلية لسيارة لوسيد أير. ويتضمن نظام التصنيع في لوسيد عمليات متطورة كإنشاء الهيكل الأحادي المستوحى من الطائرات، والذي يتميز بنظام تثبيت وربط استثنائي بدلاً من نقاط اللحام الموضعية، مما يزوّد لوسيد أير بكفاءة هيكلية متقدمة. وسيبدأ خط إنتاج أريزونا في ربيع عام 2021 بتصنيع السيارات التي طلبها العملاء بسعة أولية تصل حتى 30 ألف وحدة سنوياً لتزويد الاسواق العالمية بحاجتها، بدءاً من أميركا الشمالية. وستتكون هذه النماذج في البداية من سيارات لوسيد أير دريم إديشن، وسرعان ما ستليها نماذج تورينج وجراند تورينج. وستنضم لوسيد أير بيور إلى هذه المجموعة في مطلع عام 2022، حيث ستتوفر بسعر يبدأ من 69.900 دولار أميركي.