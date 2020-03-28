لوغريت : انهاء الدوري الفرنسي في حزيران يبدو مستحيلا

باريس- اعتبر رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم نويل لو غريت بان لا احد يستطيع التكهن بموعد معاودة النشاط في البطولات المحلية مؤكدا في الوقت ذاته بانه “من المستحيل الانتهاء في 30 حزيران/يونيو”.

جاء كلام لو غريت في حديث لوكالة فرانس برس غداة اجتماع للجنة التنفيذية للاتحاد الفرنسي نوقشت فيه بعض القرارات التي يمكن ان تتخذ بشكل سريع.

وقال لو غريت “كررت تأكيدي بان احدا لا يستطيع التكهن بالبرنامج. لا نستطيع معاودة المنافسات من دون الحصول على الضوء الاخضر من الدولة”.

واضاف “لا نستطيع اتخاذ قرارات اليوم من نوع +نريد معاودة النشاط في هذا الموعد او ذاك، او سننهي الدوري في تموز/يوليو. هناك تمنيات بطبيعة الحال لكن لا شيء ملموسا، ليس من المنطقي التحدث في اي امر اليوم”.

كشف “ثمة احتمالات لمعاودة المنافسات، 15 ايار/مايو بالنسبة الى البعض، الاول او 15 حزيران/يونيو بالنسبة الى البعض الاخر. بعضهم يعتبر باننا لن نكمل. يجب ان نتبه الى ما نقوله والاستماع الى تعليمات الحكومة. الهدف هو العودة باسرع وقت ممكن لكن من دون تعريض صحة المتفرجين ولاعبينا للخطر”.

وعن انتهاء عقود بعض اللاعبين في نهاية حزيران/يونيو وكيفية حل هذه المشكلة في حال استمر الدوري الى ما بعد هذا التاريخ اجاب لو غريت “الفيفا والويفا ونحن مستعدون لتأخير هذا التاريخ واعتقد بان فيليب بيا ممثل اللاعبين لا يعارض هذا الامر. التضامن في كرة القدم موجود على الرغم من وجود استثنائين او ثلاثة. لكننا ندرك اليوم بان الانتهاء في 30 حزيران/يونيو يبدو مستحيلا”.